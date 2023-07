Reklama

Owoce dostarczają nam wielu witamin, są zdrowe i smaczne. Niestety czasami mogą być też dla nas źródłem białka zwierzęcego. Obecność robaków w owocach nie jest zjawiskiem powszechnym, ale raczej sporadycznym. Chociaż producenci i sprzedawcy owoców starają się zachować jak najwyższą jakość i higienę produktu, niekiedy trudno jest uniknąć obecności owadów lub ich larw w warstwie zewnętrznej owoców.

Czy zjedzenie owoców z robakami może zaszkodzić?

W przypadku niektórych owoców, takich jak jabłka, śliwki czy winogrona, przyczyną pojawiania się robaków może być obecność larw owocówki jabłkóweczki, która składa jaja w skórce owoców. Większość robaków obecnych w owocach to pasożyty roślinne, które preferują korzystne warunki do rozwoju w skórze lub miąższu owoców. To oznacza, że skoro robaki są zainteresowane tymi owocami, to są one zdrowe i dobrze rozwinięte, co jest dobrym znakiem dla nas jako konsumentów.

Często jest tak, że nawet nie zauważamy robaków w owocach i po zjedzeniu ich nie czujemy różnicy w smaku. Jedzenie owoców bez wcześniejszego sprawdzenia, czy w ich wnętrzu znajduje się robak, nie zaszkodzi naszemu zdrowiu i życiu. Robaki są źródłem białka i w niektórych kulturach stanowią część codziennych posiłków. Jeśli po zjedzeniu owoców źle się poczujemy, to nie będzie to spowodowane spożyciem robaków mieszkających w owocach, ale raczej łakomstwa czy nietolerancji fruktozy.

Jak się upewnić, że w owocach nie ma robaków?

Jeśli w owocach znajdują się robaki, możemy to dostrzec oglądając owoc. Wystarczy dokładnie obejrzeć skórkę i poszukać w niej małych otworów, z których może wyciekać sok. Można zobaczyć także miękkie zagłębienia i widoczne ubytki w miąższu.

Owoce można także włożyć do miski i zalać wodą – jeśli w owocach znajdują się robaki, to wypłyną na powierzchnię. Natomiast aby upewnić się, że w owocach nie ma robaków, należy je przekroić na pół i zajrzeć do ich środka.

W przypadku owoców, w których obecność robaków jest wyraźnie widoczna, należy ocenić, czy owoc jest nadal jadalny i czy nie jest zepsuty.Ważne jest również przechowywanie owoców w odpowiednich warunkach, aby zapobiec atakom szkodników.

Dokładnie myj owoce!

Więcej szkód dla naszego zdrowia może przynieść nam zjedzenie owoców niedokładnie umytych niż takich, w których są robaki. Na nieumytych owocach mogą znajdować się pozostałości substancji chemicznych, spalin, odchody zwierząt i owadów. Po zjedzeniu brudnego owocu może wystąpić zakażenie pasożytnicze lub bakteryjne.

Jeśli zobaczysz robaka w owocu, nie oznacza to, że musisz go natychmiast wyrzucić. Większość owadów znajdujących się w owocach, szczególnie tych uprawianych organicznie, jest na ogół nieszkodliwa dla zdrowia ludzkiego. Chociaż pomysł jedzenia owocu z robakiem może wydawać się obrzydliwy, nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia.