Barszcz Sosnowskiego do duży chwast, którego wysokość może sięgać nawet do 5 metrów. Ma duże, głęboko nacinane liście i białe kwiaty zebrane w parasolowate kwiatostany. Spotkać możemy go głównie w miejscach wilgotnych, jak na przykład brzegi rzek, łąki, a także na skrajach lasów.

Barszcz Sosnowskiego - wyjątkowo niebezpieczna roślina

Jeśli zauważymy barszcz Sosnowskiego, należy ten fakt zgłosić do Straży Miejskiej i podać informacje dotyczące terenu, na którym rośnie. Ważne, by nie podejmować prób usuwania barszczu na własną rękę.

Jeśli doszło do kontaktu z barszczem Sosnowskiego, najważniejsze jest natychmiastowe podjęcie działań. Jest to wyjątkowo niebezpieczna roślina, która jest zagrożeniem nawet na odległość. Nie trzeba jej dotykać, zrywać czy jeść, by była ona niebezpieczna dla naszego zdrowia.

Dlaczego barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny?

Barszcz Sosnowskiego wydziela niebezpieczne substancje (furanokumaryny), które unoszą się w powietrzu dookoła rośliny. Opary szczególnie intensywnie działają w ciepłe i wilgotne dni. Kiedy zetkną się z naszą skóra i błonami śluzowymi, powodują bolesne i długotrwałe reakcje odpowiadające poparzeniom drugiego i trzeciego stopnia. Szczególnie dotkliwe są, kiedy nasze ciało jest spocone.

Najlepszym sposobem na uniknięcie nieprzyjemności związanych z barszczem Sosnowskiego jest unikanie kontaktu z tą rośliną. Jeśli jednak do niego dojdzie, natychmiastowe i właściwe działanie może znacznie złagodzić skutki tego kontaktu.

Co zrobić, jeśli doszło do kontaktu z barszczem Sosnowskiego?

Pierwszym krokiem po kontakcie z barszczem Sosnowskiego powinno być dokładne mycie obszaru skóry, który miał kontakt z rośliną, używając dużej ilości wody i mydła. Przemywanie skóry powinno trwać co najmniej 10-15 minut. Pamiętaj, aby unikać pocierania, co mogłoby pogorszyć stan skóry.

Następnie należy obszar, który miał kontakt z rośliną, zabezpieczyć przed światłem słonecznym, ponieważ barszcz Sosnowskiego powoduje fototoksyczne reakcje, które mogą się pogorszyć pod wpływem promieniowania UV. Jeśli po kilku godzinach na skórze pojawią się czerwone plamy, pęcherze, obrzęk lub inne objawy podrażnienia, natychmiast zgłoś się do lekarza. W międzyczasie można zastosować chłodne okłady, aby złagodzić objawy.

Poparzenia barszczem Sosnowskiego

Poparzenia barszczem Sosnowskiego podobne są do tych spowodowanych wysoką temperaturą. Pojawiają się od 30 do 120 minut od momentu kontaktu z rośliną i mogą mieć postać pęcherzy surowiczych wypełnionych płynem lub też głębokich ran. Mogą pojawić się też takie objawy jak: nudności, wymioty, bóle głowy, zapalenie spojówek, podrażnienie dróg oddechowych i martwica skóry.

Należy wiedzieć też, że przebarwienia na skórze po zagojonych ranach mogą utrzymywać się nawet przez kilka lat.