Niedostateczne podlewanie hamuje rozwój pomidorów. Jednym ze skutków nieprawidłowego nawadniania jest pękanie skórek pomidorów, słaby wzrost, a w konsekwencji też słaby ich rozwój. Takie pomidory dodatkowo są niesmaczne, ich miąższ jest brunatny, a na powierzchni owoców pojawiają się wklęsłe plamy. Z kolei nadmierne podlewanie powoduje choroby grzybicze i gnicie korzeni, co sprzyja obumieraniu pomidorów. Jak temu zapobiec i prawidłowo podlewać pomidory?

Ile wody potrzebują pomidory?

To, ile wody potrzebują pomidory, zależy od etapu wzrostu i gatunku rośliny. Pod uwagę powinniśmy wziąć też rodzaj podłoża, w którym są posadzone. Te w glebie piaszczystej należy podlewać codziennie, a w ziemi gliniastej co 2-3 dni.

Do podlewania pomidorów najczęściej używamy wody. Pamiętajmy, by jej temperatura nie była niższa niż 14 °C. Najlepiej do podlewania sprawdzi się deszczówka. Nie powinno się podlewać pomidorów zimną wodą z kranu, a jeśli chcemy jej użyć, to odstawmy ją do ogrzania.

Jak podlewać pomidory?

Podlewając pomidory, należy zwróć uwagę, by nie zwilżyć liści. Kropla wody na liściu działa jak soczewka i może oparzyć roślinę, gdy świecą na nią promienie słońca.

W sklepach możemy zakupić specjalne nawozy do podlewania pomidorów. Dostarczają one roślinom składniki odżywcze. Jednak podczas ich stosowania, należy pamiętać o zaleceniach producenta, by nie przekarmić roślin.

Czym podlewać pomidory? Domowe sposoby

Pomidory można podlewać też gnojówką z pokrzywy, mniszka lub skrzypu. Sfermentowaną gnojówkę rozcieńczamy w proporcji 1:10 z wodą i co 3-4 dni podlewamy pomidory w dawce około 3 litrów na jedną roślinę. Gnojówka bez rozcieńczenia może spowodować, że przenawozimy pomidory. Regularne stosowanie nawozu z pokrzyw poprawi kwitnienie pomidorów i ograniczy występowanie chorób i szkodników.

Jednym z domowych sposobów jest też przygotowanie naturalnej odżywki do pomidorów z drożdży. Do roztworu z drożdży potrzeba 100 g świeżych drożdży i 10 l ciepłej wody. Należy to wszystko wymieszać i po około godzinie nawóz jest gotowy do użycia. Nie wymaga on rozcieńczania i można stosować go co 2 tygodnie. Podlewanie drożdżami chroni pomidory przed rozwojem chorób i przed mszycami.

Cukier dla podlewania? A może skórki od banana?

Jeśli chcemy, by nasze pomidory były soczyste i słodsze, możemy podlewać je też roztworem wody i cukru. Łyżkę cukru należy dosypać do konewki z wodą.Takim roztworem podlewamy pomidory w momencie, kiedy ich skórka zacznie się zaczerwieniać.

Skórki z banana wykorzystane do nawozu, którym podlejemy pomidory, pomogą odstraszyć mszyce. Do przygotowania takiego nawozu należy świeżą skórkę z banana umieścić w litrowym słoiku, zalać ją ciepłą wodą i odstawić w ciemnym miejscu na 1-2 dni. Po tym czasie uzyskany roztwór rozcieńczamy wodą w proporcji 1:1.