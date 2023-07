Reklama

Istnieje wiele naturalnych sposobów, które mogą pomóc odstraszyć muchy. Muchy przyciągają głównie nieczystości i odpady, dlatego należy opróżniać śmietniki regularnie i nie zostawiać otwartych produktów spożywczych.

Powinniśmy także pamiętać o utrzymaniu porządku w domu. Muchy lubią lepiące się, brudne podłogi, zlewy czy wanny. Dlatego też powinniśmy regularnie myć podłogę na mokro i utrzymywać czystość w łazience. Do mycia dobrze jest wykorzystać preparaty na bazie octu, który odstrasza muchy.

Domowe sposoby na pozbycie się much

Kolejnym ze sposobów jest zostawienie w domu w słonecznym miejscu wody nalanej do woreczka foliowego. Taki woreczek należy szczelnie zawiązać. Woda w środku będzie odbijała promienie słoneczne, co sprawi, że muchy nie będą przylatywały.

Wykorzystując tylko dwa składniki, które znajdziemy w naszej kuchni, możemy przygotować lepki wabik na muchy. Na płaskie podstawki lub talerzyki można wyłożyć specjalną mieszankę, do której przygotowania potrzeba: kilka łyżek miodu i trochę mąki kukurydzianej. Tak przygotowany ulepek dobrze jest położyć np. w domowej spiżarni lub w kuchni.

Które olejki przydadzą się w walce z muchami?

W domu można zamontować na oknach specjalne moskitiery, które będą barierą dla much i innych owadów. W sklepach dostępne są zarówno moskitiery z siatki, jak i bardziej wytrzymałe z innych materiałów.

Muchy odstraszają też naturalne aromaty – jak na przykład olejek o zapachu trawy morskiej, lawendy, tymianku, goździków. Można rozważyć umieszczenie doniczek z tymi roślinami wokół domu.

Chemia albo lep na muchy

Jeśli domowe metody nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, warto rozważyć zakup chemicznych preparatów, które mogą być stosowane w pomieszczeniach. Najczęściej są one w formie sprayu, płynów lub saszetek. Istotne jest, by uważać i nie rozkładać takich preparatów, jeśli w domu są dzieci. Preparaty chemiczne mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

Jednym z niezawodnych sposobów, by pozbyć się much jest też lep. Pasek klejącego się papieru zawiesza się najczęściej na lampie pod sufitem. Nie jest to niestety estetyczne rozwiązanie. Można natomiast poszukać takich lepów, które są we wzory, dzięki czemu martwe muchy, które się do niego doczepiły, nie będą aż tak widoczne. Lep może służyć nam nawet przez kilka tygodni.

Lampy owadobójcze i ultradźwięki do walki z muchami

Kolejnym sposobem na pozbycie się much są lampy owadobójcze. Światło ultrafioletowe przyciąga muchy i inne owady. Kiedy mucha przybliża się do źródła światła zostaje wyeliminowana.

Na rynku są dostępne także specjalne wtyczki do kontaktu emitujące ultradźwięki. Takie wtyczki działają na muchy i inne owady. Nie są one zapachowe, a dźwięki, które wytwarzają, są prawie niesłyszalne.