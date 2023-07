Reklama

Rozprzestrzenianie się mszyc w naszych ogrodach, czy na roślinach doniczkowych może spowodować znaczne szkody. Dlatego też wiele osób poszukuje skutecznych, naturalnych metod walki z tymi nieproszonymi intruzami. Jednym z najbardziej popularnych, naturalnych rozwiązań jest czosnek - wszechstronny składnik, który nie tylko dodaje smaku naszym potrawom, ale jest też niezwykle skutecznym, ekologicznym środkiem przeciwko szkodnikom roślin.

Mszyce to niewielkie pluskwiaki żerujące na roślinach. Prowadzą do zahamowania ich wzrostu, ponieważ wysysają z nich soki. Duże skupiska mszyc mogą doprowadzić nawet do obumarcia rośliny.

Oprysk z czosnku na mszyce. Jak go zrobić?

Czosnek od lat znajduje zastosowanie w medycynie ludowej i w ogrodnictwie. Ma on właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze, a jego intensywny zapach odstrasza szkodniki roślin. Możemy wykorzystać go do przygotowania ekologicznego oprysku na mszyce.

Do jego zrobienia potrzebne będą tylko 3 ząbki czosnku i litr wody. Czosnek należy dokładnie rozdrobnić i umieścić w pojemniku z wodą. Taki roztwór odstawiamy 24 godziny w ciepłe miejsce i w tym czasie często mieszamy. Następnie należy przecedzić go przez gazę, by usunąć pozostałości czosnku. Preparat należy rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:1 i stosować od razu, gdy na roślinach zauważymy mszyce.

Tak przygotowany preparat można przechowywać w lodówce przez miesiąc. Skuteczność oprysku z czosnku można zwiększyć poprzez dodanie do roztworu octu.

Oprysk z czosnku: Gdzie go stosować?

Oprysk z czosnku sprawdzi się w przypadku roślin doniczkowych, ogrodowych i ozdobnych. Możemy go bezpiecznie stosować w domu, w którym mieszkają także dzieci i zwierzęta. Preparat, który wykonamy samodzielnie w domu jest naturalny i nie zawiera toksyn, które mogą zawierać chemiczne środki do zwalczania mszyc. Zaletą czosnku jest także jego niska cena. To ogólnodostępne warzywo jest dużo tańsze niż specjalistyczne preparaty.

Regularnie stosowany oprysk z czosnku sprawdza się w walce z mszycami i innymi szkodnikami. Warto wykonywać także oprysk profilaktycznie w czasie wzmożonej aktywności mszyc – czyli od połowy maja do późnego lata.

Czosnek: Naturalny sposób na mszyce

Zastosowanie czosnku do walki z mszycami jest rozwiązaniem ekologicznym. Jeśli opryskamy roztworem z czosnku warzywa i owoce, nie będzie miało to żadnych konsekwencji dla naszego układu trawiennego. W przeciwieństwie do chemikaliów, taki naturalny oprysk nie przenika także do gleby i wód gruntowych.