Osy to owady pożyteczne w ogrodzie. Ich pożywieniem są komary, meszki i muchy. Pomagają w zwalczaniu szkodników roślin, a także są ważnymi zapylaczami. Trudno nam się od nich odpędzić, co powoduje u os agresywne zachowanie. Ukąszenie przez osę jest bolesne i szczególnie niebezpieczne dla osób uczulonych na ich jad.

Szerszenie to owady większe od os, które atakują w przypadku zagrożenia, a ich ukąszenie jest bardzo bolesne. U niektórych alergików po ukąszeniu przez osę lub szerszenia może dojść do wstrząsu anafilaktycznego. Osoby uczulone na jad owadów po ukąszeniu powinny zgłosić się do lekarza.

Domowe sposoby na osy i szerszenie

Owady przyciąga słodki zapach i psująca się żywność. Dlatego też warto pojemniki na śmieci trzymać z daleka od drzwi i okien. Można także drewniane powierzchnie balkonu pomalować specjalnym preparatem odstraszającym owady lub roztworem wody i octu.

Jednym z domowych sposobów na pozbycie się os i szerszeni jest przygotowanie pułapki z plastikowej butelki. Przygotujemy ją przez odcięcie części butelki z szyjką, którą odwracamy i umieszczamy ponownie w butelce. Do środka należy wlać słodki napój. Tak przygotowana pułapka sprawi, że owad łatwo w nią wpadnie i nie będzie mógł się wydostać.

Osy i szerszenie na balkonie

Osy i szerszenie najczęściej budują gniazda w korzeniach drzew, krzewach i w ziemi. Problem pojawia się, gdy zagnieżdżą się na balkonie. To, że zbudowały gniazdo na balkonie, można rozpoznać po bardzo głośnym, charakterystycznym brzęczeniu. W rogach balkonów pod dachami można zauważyć papierowe gniazdo zbudowane z celulozy, którą osy pozyskują z drzew.

Jak pozbyć się gniazda os lub szerszeni?

Kiedy osy lub szerszenie wybudowały już gniazdo, to jego usunięcie najlepiej powierzyć specjalistom. Ważne jest, by osoby, które będą je usuwały, posiadały odpowiedni sprzęt i środki chemiczne. Mieszkańcy bloku, w którym pojawiło się takie gniazdo, powinny zgłosić ten fakt do administracji budynku.

Mieszkańcy domów prywatnych powinni poprosić o pomoc w usunięciu gniazda straż pożarną. Jednak należy pamiętać, że straż pożarna według przepisów może interweniować tylko wtedy, jeśli: gniazdo znajduje się blisko wejścia do domu lub na balkonie albo jeśli w domu mieszkają osoby starsze i alergicy.

Samodzielne usuwanie gniazda os lub szerszeni

Można próbować też usunąć gniazdo os bez pomocy straży i specjalistycznych firm. Jednak powinniśmy pamiętać, że samemu najlepiej działać tylko na wczesnym etapie, kiedy gniazdo nie jest jeszcze gotowe. Można kupić specjalne środki chemiczne i użyć ich w miejscu, gdzie osy zaczynają się osiedlać. Trzeba pamiętać o ostrożności, gdy zbliżamy się do os. Jeśli gniazdo os nie znajduje się w miejscu blisko wejścia do domu, warto poczekać do jesieni, gdy insekty opuszczą gniazdo i wtedy je zlikwidować.