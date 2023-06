Reklama

Kochasz smak czerwonych pomidorów? Jeżeli najbardziej przypadła ci do gustu odmiana malinowa, spróbuj ją wyhodować np. w swoim ogrodzie albo na balkonie. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Jakie odmiany pomidorów malinowych wybrać?

Jest kilka popularnych rodzajów pomidorów malinowych. Najczęściej do przydomowych ogródków wybierane są poniższe odmiany:

Adonis – tworzy duże owoce wielkości piłki tenisowej, a pomidory są mało podatne na pękanie. Zbiory są gotowe od sierpnia do września.

– tworzy duże owoce wielkości piłki tenisowej, a są mało podatne na pękanie. Zbiory są gotowe Maliniak – odmiana karłowata, która tworzy spłaszczone owoce o masie do 100 g. Zbiory są gotowe już w sierpniu .

– odmiana karłowata, która tworzy spłaszczone owoce o masie do 100 g. Zbiory są gotowe już . Pomidor malinowy warszawski – odmiana wczesna o silnym wzroście, owoce dojrzewają od połowy lipca do września .

– odmiana wczesna o silnym wzroście, owoce dojrzewają . Pomidor malinowy ożarowski – tworzy okrągłe owoce, które rzadko pękają, a zbiory możliwe są już w lipcu .

– tworzy okrągłe owoce, które rzadko pękają, a zbiory możliwe są już . Bawole serce– popularna, silnie rosnąca odmiana średniowczesna, owoce mają sercowaty kształt i mogą przekraczać nawet 500 g. Zbiory trwają od sierpnia do października.

Uprawa pomidorów malinowych z nasion

Pomidory można zasiać w pojemniki i przykryć cienką warstwą ziemi. Siew należy wykonać pod koniec marca lub na początku kwietnia. Taką uprawę trzeba regularnie podlewać. Najlepiej, aby stała w domu.

Pierwsze wschody siewek pomidorów malinowych będą widoczne już po tygodniu. Gdy roślinki wykiełkują i podrosną, po 6 tygodniach rozsadza się je do osobnych doniczek. Jeśli pogoda się poprawi, można zacząć hartować młode sadzonki i wystawiać je na zewnątrz w ciągu dnia.

Uprawa pomidorów malinowych z gotowych sadzonek

Drugim sposobem na uprawę tej soczystej odmiany pomidorów jest kupienie gotowych sadzonek. Wsadza się je do gruntu w drugiej połowie maja lub na początku czerwca. Ważne jest to, aby temperatura w nocy nie spadała już poniżej 2 stopni Celsjusza. Dołki pod sadzonki powinno się przygotować w rozstawie 50x60 cm. Sadzonki muszą znaleźć się w glebie do poziomu pierwszych liści. Przed posadzeniem pomidorów trzeba dobrze spulchnić glebę i ją napowietrzyć.

Jakie wymagania mają pomidory malinowe?

Jeżeli zdecydujesz się na samodzielną uprawę pomidorów malinowych, musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim zapewnij swoim sadzonkom odpowiednią ilość światła. Stanowisko, w którym będą rosły pomidory, musi być nasłonecznione i zabezpieczone przed silnym wiatrem.

Pomidory malinowe uwielbiają próchniczną, przepuszczalną i lekko wilgotną ziemię. Dobrze jest je nawadniać rzadziej, ale obficiej. Jeżeli liście sadzonek zaczną brązowieć i się zwijać, to znak, że trzeba ograniczyć podlewanie. Do nawożenia pomidorów sprawdzi się gnojówka z pokrzyw lub biohummus. Pomidory potrzebują sporą ilość potasu i fosforu, dlatego można pomyśleć o bezpiecznych dla człowieka odżywkach do warzyw.

Pomidory malinowe wydają pierwsze owoce? Nie zapomnij o ogławianiu

Gdy twoje roślinki zaczną wydawać pierwsze owoce, warto podwiązać pędy i przygotować dla nich paliki o wysokości około 1,5 m. Należy też pamiętać o tzw. ogławianiu, czyli skracaniu owocujących pędów na wysokości 2-3 liścia nad najwyżej położonym gronem. Koniecznie usuń też boczne pędy, aby uprawy całą energię skupiły na soczystych, malinowych pomidorach.