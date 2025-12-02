rozwiń

Efekty po tygodniu picia rosołu kolagenowego

Grace McCarty przetestowała picie bulionu kolagenowego. To autorka publikująca materiały lifestyle’owe i zdrowotne dla amerykańskiego portalu Parade.com, jednego z największych serwisów o zdrowiu, życiu codziennym, trendach dietetycznych i wellness. Na co dzień zajmuje się testowaniem popularnych produktów oraz analizowaniem „modnych” rozwiązań zdrowotnych, które obiecują szybkie efekty. Bulion kolagenowy stał się trendem w USA. Influencerki i trenerzy polecają go jako sposób na piękną cerę, mocniejsze włosy i paznokcie, lepsze trawienie, więcej energii, regenerację kości i stawów.

Do testu bulionu kolagenowego Grace skłoniły dwie rzeczy. Przyznała, że od dawna miała trudności z porannymi posiłkami, gdyż zbyt ciężkie śniadanie powodowało u niej mdłości, a całkowite pomijanie śniadania kończyło się zmęczeniem i bólem brzucha. Bulion kolagenowy miał być kompromisem - ciepły, lekki i delikatny dla żołądka. Grace chciała przekonać się, ile w tym prawdy, a ile marketingu.

Grace piła bulion codziennie rano przez siedem dni. Zamiast klasycznego śniadania wybierała filiżankę gorącego bulionu. Już po kilku dniach zauważyła wyraźne zmiany:

  • łagodniejsze trawienie i mniej dolegliwości żołądkowych,
  • mniej wzdęć i dyskomfortu po jedzeniu,
  • większą energię o poranku,
  • poprawę wyglądu skóry,
  • zdrowsze, mocniejsze paznokcie,
  • subtelne rozświetlenie cery, który wcześniej trudno było uzyskać.
Grace przyznała, żesama była zaskoczona, szczególnie poprawą trawienia i stanu skóry. Jedynym minusem okazała się monotonia. Po tygodniu codziennego picia tego samego napoju zaczęło jej brakować urozmaicenia.

Warzywo, które regeneruje wątrobę, oczyszcza jelita, przyśpiesza odchudzanie. Po 50. roku życia koniecznie dodaj je do menu
Warzywo, które regeneruje wątrobę, oczyszcza jelita, przyśpiesza odchudzanie. Po 50. roku życia koniecznie dodaj je do menu

Jest na to sposób - można mrozić bulion kolagenowy i połykać jak „suplement”?

To świetny sposób, jeśli smak bulionu nie jest ulubionym. bulion kolagenowy po zamrożeniu nie traci wartości, bo kolagen i żelatyna to białka odporne na niską temperaturę, aminokwasy również nie ulegają zniszczeniu, minerały nie wyparowują ani nie zmieniają struktury. Mrożenie działa nawet korzystnie, bo zatrzymuje świeżość, smak i wartości wywaru na dłużej.

Jak to zrobić? Wlewamy przestudzony bulion do foremek o kształcie np. małych kuleczek. Są też takie woreczki foliowe z drobnymi kwadracikami. Zamrażamy bulion i przechowujemy w zamrażalce 2-3 miesiące. Rano zamiast pić połykamy kilka kostek jak suplement lub rozpuszczamy w odrobinie gorącej wody.

Zaleta tej metody to zdecydowanie brak uczucia, że codziennie pijesz to samo, można ugotować większą porcję i zamrozić.

Co zawiera rosół kolagenowy? Dlaczego działa?

Bulion kolagenowy, znany też jako bulion kostny, przygotowuje się na kościach, chrząstkach, ścięgnach i szpiku czyli częściach, które podczas wielogodzinnego gotowania uwalniają cenne składniki. Najważniejsze składniki rosołu kolagenowego to:

  • kolagen – białko wspierające skórę, stawy i tkanki łączne,
  • żelatyna – poprawia elastyczność skóry i wspiera trawienie,
  • aminokwasy (glicyna, prolina, glutamina) – ważne dla pracy jelit, mięśni i regeneracji,
  • minerały (wapń, magnez, fosfor) – wspierają kości i układ nerwowy,
  • woda – świetnie nawadnia organizm.

Dzięki temu rosół nie jest zwykłą zupą, ale wartościowym napojem odżywczym, który działa w wielu obszarach.

Korzyści z picia bulionu kolagenowego – na co pomaga?

  • Lepsze trawienie i wsparcie dla jelit - zawarta w rosole żelatyna oraz aminokwasy mogą łagodzić podrażnienia przewodu pokarmowego, wspierać odbudowę błony śluzowej jelit i pomagać przy wzdęciach, niestrawności czy delikatnym żołądku.
  • Zdrowe stawy i mniejsza sztywność - kolagen to podstawowy budulec chrząstek i ścięgien. Regularne picie rosołu może wspierać ruchomość stawów i ich regenerację.
  • Piękna skóra, włosy i paznokcie - to najbardziej zauważalny efekt. Kolagen i żelatyna mogą wspierać elastyczność skóry, zmniejszać jej suchość i poprawiać ogólny wygląd. Paznokcie rosną szybciej i stają się mocniejsze.
  • Lepsza regeneracja i większa energia - dzięki aminokwasom i dobrej przyswajalności bulion może wspierać mięśnie po wysiłku, a rano działa jak łagodny „energetyk”.
  • Nawodnienie i minerały - ciepły rosół doskonale nawadnia i dostarcza minerałów ważnych dla kości i układu nerwowego.

Jak zrobić domowy rosół kolagenowy? Przepis krok po kroku

Sekret dobrego bulionu kolagenowego tkwi w czasie gotowania. Im dłużej się gotuje, tym więcej kolagenu przechodzi do wywaru.

Składniki:

  • kości wołowe, drobiowe, cielęce lub mieszane (najlepiej z chrząstkami i stawami),
  • 1–2 łyżki octu jabłkowego lub soku z cytryny,
  • woda (tyle żeby przykryła całe mięso + jeszcze pół litra),
  • warzywa - marchew, seler, cebula opalana, pietruszka, seler, por.
  • liść laurowy, ziele angielskie, pieprz ziarnisty, sól (do smaku).

Przygotowanie:

  • Zalej kości zimną wodą i dodaj ocet, po czym odstaw na 20–30 minut, by ułatwić uwalnianie kolagenu.
  • Doprowadź do wrzenia i zmniejsz ogień.
  • Gotuj minimum 6 godzin, na bardzo małym ogniu, bez pokrywki.
  • Godzinę przed końcem gotowania dodaj warzywa i przyprawy.
  • Odcedź, ostudź i przechowuj w lodówce przez kilka dni lub zamroź.

Po schłodzeniu rosół powinien zamienić się w galaretkę, a to znak, że wyszedł idealnie i jest naprawdę bogaty w kolagen.

Czy rosół kolagenowy warto pić codziennie?

Można, ale nie trzeba. Najlepiej włączyć go kilka razy w tygodniu, w zależności od potrzeb. Nie zastąpi jednak zróżnicowanej, bogatej w warzywa i białko diety.