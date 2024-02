Anna Guzik to jedna z tych polskich gwiazd, które występują w serialach, filmach, a także na deskach teatrów. Aktorka wzięła niedawno udział w premierze spektaklu "Łóżko pełne cudzoziemców". Podczas wydarzenia w rozmowie z dziennikarzami portalu pomponik.pl wyjawiła sekret pięknego wyglądu. Aż trudno uwierzyć w jej słowa.

Anna Guzik zdradziła swój przepis na piękną i zdrową sylwetkę

W trakcie rozmowy Anna Guzik została zapytana o swoją metamorfozę. Trzeba przyznać, że zmiana jest imponująca. Aktorka wyjawiła, że walkę o lepszą sylwetkę rozpoczęła od zadbania o zdrowie. Dzięki temu szybko zrzuciła nadprogramowe kilogramy. Gwiazda dodała, iż warto zaopiekować się swoim ciałem.

"Przede wszystkim to, od czego trzeba zacząć tę swoją walkę o szczuplejsze ciało, to zadbać o swoje zdrowie. Ja od tego zaczęłam i było to naturalną konsekwencją zrzucenie tych kilogramów, więc wszystkich, którzy mają jakiś problem, zachęcam do tego, żeby się najpierw przebadać. Żeby najpierw próbować to zrobić naprawdę rzetelnie od takiej strony zdrowotnej, bo nasz organizm, nasze ciało to jest nasz nośnik. Musimy o nie dbać każdego dnia, a bardzo często je zaniedbujemy" - wyjawiła w rozmowie z pomponik.pl Anna Guzik.

Na koniec rozmowy dodała, iż jej największym błędem w przeszłości był brak snu oraz pracoholizm.

Jak Anna Guzik schudła 14 kilogramów? Podpowiadamy

Gwiazda podczas wielu wywiadów mówiła wprost, że nie jest zwolenniczką restrykcyjnych diet. W rozmowie z dziennikarzami magazynu "Shape" wyjawiła, że nowo polubiła sport i zmieniła także swoje nawyki żywieniowe.

Guzik wyeliminowała ze swojej diety makaron. Aktorka podkreśliła, że do swojego menu włączyła różnego rodzaju kasze. Determinacja Anny sprawiła, że schudła aż 14 kilogramów.