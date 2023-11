Niższa temperatura osłabia mieszki włosowe i zmniejsza ukrwienie skóry. To dlatego o tej porze roku ok. 15 procent włosów przechodzi w fazę tzw. telogenu, czyli spoczynku. Wiążę się to z ich wypadaniem. Nie zaradzimy temu całkowicie, ale możemy zmniejszyć kłopot.

Wypadanie włosów, mimo że jest naturalne, możemy ograniczyć, używając właściwej szczotki i stosując odpowiednie szampon, peeling i maskę, serum lub wcierkę. Znaczenie ma także dieta. Reklama Właściwe czesanie By dodatkowo nie wyrywać włosów podczas czesania, używaj szczotki z podwójnym włosiem – przemieszanym, np. nylonowym i z dzika (od 20 zł). Jeśli lubisz grzebień, zwróć uwagę, by miał szerokie, okrągło zakończone zęby i był odlany z jednolitego materiału.

By dodatkowo nie wyrywać włosów podczas czesania, używaj – przemieszanym, np. nylonowym i z dzika (od 20 zł). Jeśli lubisz grzebień, zwróć uwagę, by miał szerokie, okrągło zakończone zęby i był odlany z jednolitego materiału. Odpowiedni szampon Wybierz szampon, który zawiera olej lub proteiny pszenicy czy owsa . Z olejów znajdź takie, które wzmacniają cebulki włosów, np. z konopi, czarnuszki czy rokitnikowy . Jesienią wyjątkowo możesz używać szamponu z silikonem, który chroni łuski włosa. Szukaj w składzie szamponu silikonów rozpuszczalnych w wodzie (inne zablokują wchłaniania substancji odżywczych). Są tp np. Dimethicone copolyol, Lauryl methicone copolyol, Hydrolyzed wheat protein hydroxypropyl polysiloxane i silikony z PEG na początku nazwy.

By wzmocnić włosy, stosuj maseczkę z awokado i olejku z baobabu. Składniki te zmniejszą wypadanie włosów. By przygotować maseczkę, . Nałóż na skórę głowy i włosy na całej długości. Po 30 minutach spłucz maskę wodą i umyj włosy szamponem. Stosuj raz w tygodniu. Francuskie kremowanie włosów Zamiast maski na włosy nałożyć także krem do rąk lub do twarzy. Taki krem wzmocni osłabione pasma. Krem nałóż na włosy, przeczesz je grzebieniem z szerokimi ząbkami. Po upływie 30 minut umyj włosy szamponem. Z popularnych składników zawartych w kremach najlepiej poprawiają kondycję włosów: masło shea, olej arganowy, jojoba, gliceryna, mocznik i ekstrakt z aloesu. Zabieg kremowania włosów jest bardzo popularny np. we Francji.

