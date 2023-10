Profesjonalne sposoby pielęgnacji rzęs

Salony kosmetyczne oferują szereg zabiegów, których efektem są odżywione i lśniące rzęsy. Popularną usługą kosmetyczną stało się laminowanie rzęs, które odżywia je i nadaje im odpowiedni kształt. Zabieg ten w salonie kosmetycznym kosztuje około 200 złotych. Jest to więc spory wydatek. Nic więc dziwnego, że wiele osób szuka tańszego i jednocześnie równie skutecznego sposobu na piękne i zdrowe rzęsy.

W związku z tym dużą popularnością cieszą się odżywki do rzęs. Kosmetyki te wzmacniają i odżywiają rzęsy. Dzięki temu stają się one lśniące, gęste i długie. Niestety wiele odżywek dostępnych w drogeriach jest również dosyć drogich.

Reklama

Olejek rycynowy - niedrogi i sprawdzony sposób

Reklama

Na szczęście istnieje niedrogi środek, który świetnie sprawdzi się jako odżywka do rzęs. Mowa o olejku rycynowym, który otrzymuje się z nasion rącznika pospolitego, zwanego również rycynusem. Olejek ten najbardziej znany jest jako naturalny środek przeczyszczający. Doskonale sprawdza się jednak również w kosmetologii. Wykazuje właściwości pielęgnacyjne, odżywcze, regeneracyjne i łagodzące. Z tego powodu stanowi składnik wielu kosmetyków, w tym m.in. olejków do masażu i mydeł. Można kupić go w każdej aptece, a jego cena to około 10 złotych. Warto dodać, że olejek rycynowy jest bardzo wydajny.

Reklama

Olejek rycynowy na rzęsy. Jak nakładać?

Przed zastosowaniem terapii z olejku rycynowego na rzęsy warto wykonać tak zwaną próbę uczuleniową. Na niewielkim i niewidocznym fragmencie skóry należy zaaplikować minimalną ilość olejku. Następnie skórę w tym miejscu trzeba dokładnie obserwować przez 24 godziny. Jeśli nie pojawią się żadne reakcje uczuleniowe i alergiczne, można rozpocząć kurację na rzęsy.

Olejek rycynowy najlepiej nakładać wieczorem, przed snem. Do aplikacji na rzęsy najlepiej użyć czystej szczoteczki do rzęs, na przykład po zużytym już tuszu. Można również wykorzystać czystą szczoteczkę do rozczesywania rzęs. Należy nałożyć na nią niewielką ilość olejku. Specyfik należy rozprowadzać powoli i bardzo ostrożnie, aby nie dostał się do oka. Może bowiem wywołać podrażnienie, a w efekcie łzawienie i przekrwienie. Jeśli jednak trafi do oka, należy zmyć go wodą. Olejek nakłada się od strony cebulek w stronę końcówek rzęs. Trzeba pamiętać również o tym, żeby rano olejek zmyć z rzęs przy pomocy wody.

Olejek rycynowy na rzęsy. Efekty

Jeśli chcemy uzyskać widoczne rezultaty tego rodzaju zabiegu na rzęsy, musimy pamiętać o jego regularnym przeprowadzaniu. Olejek rycynowy warto nakładać na rzęsy codziennie przez co najmniej kilka tygodni, a najlepiej aż przez 3 miesiące. Dopiero wówczas zauważymy wyraźne efekty. Nasze rzęsy staną się odpowiednio odżywione, a w konsekwencji dłuższe, grubsze i ciemniejsze. Będą ponadto znacznie mniej wypadać.

Wszystko dzięki temu, że olejek rycynowy stymuluje cebulki rzęs oraz wzmacnia i przyciemnia rzęsy na całej ich długości. Olejek rycynowy ma wysoką zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wpływają na poprawę kondycji rzęs. Zawiera także witaminę E, czyli naturalny antyoksydant.