Nawadnianie organizmu to podstawa!

Reklama

O ile w letnie dni pijemy dużo wody, wraz z nadejściem jesieni zapominamy o spożywaniu płynów. Są one jednak niezbędne, aby pomóc nam oczyścić organizm z toksyn i wzmocnić jego odporność. Choć woda uchodzi za najlepszy napój do nawadniania ciała, sięgnąć można także po inne napitki.

W jesienne, chłodniejsze dni postawmy przede wszystkim na soki, które zawierają dużo minerałów i witamin, dzięki czemu nasz układ immunologiczny działa sprawniej. Świetnie sprawdzą się również herbatki. Właśnie teraz warto odkryć swoją ulubioną!

Dieta a produkty oczyszczające organizm

Każdy z nas słyszał powiedzenie: "jesteś tym, co jesz". Jesień to pora roku, w której więcej czasu spędzamy w zaciszu domowym, dzięki czemu możemy uważniej i bardziej świadomie spojrzeć na własną dietę. Warto wdrożyć w nią produkty, które oczyszczają organizm, takie jak:

warzywa, przede wszystkim awokado, seler, kapusta, buraki, natka pietruszki

olej lniany i konopny

owoce, w szczególności jabłka, żurawina i cytryna

owoce suszone jak śliwki, jabłka i daktyle

kasza jaglana

orzechy i nasiona

zielona herbata

zioła do picia m.in. skrzyp polny, mniszek lekarski, fiołek trójbarwny

sok z aloesu.

- Okres jesienno-zimowy to czas, w którym ludzie częściej pytają o produkty zwiększające odporność. Prawda jest taka, że zwykle mamy je we własnej spiżarni, wystarczy więc uzupełnić zapasy i odkryć je na nowo — mówi Mateusz Klimek z internetowego ekologicznego bazaru Arkana Smaku.

W zamian warto ograniczyć mięso, cukier oraz używki, jak papierosy, alkohol, słodkie napoje gazowane czy kawa. Dzięki temu nasza wątroba może wreszcie odpocząć, oczyszczają się jelita, zwiększa się wydolność układu immunologicznego, a zarazem spada ryzyko przeziębień i zachorowań, które tak często męczą nas jesienią!

Suplementacja

Reklama

Choć poszczególne pierwiastki przede wszystkim dostarczamy sobie poprzez dietę, również suplementacja ma sens. Każdy z nas boryka się z jakimiś niedoborami, które można szybko uzupełnić. Zwłaszcza jesienią, kiedy odporność spada.

W tym celu najlepiej wykonać badanie krwi pod kątem poszczególnych minerałów i witamin. Pokaże nam ono, jakich pierwiastków najbardziej nasz organizm potrzebuje. Aby wesprzeć układ immunologiczny dobrze postawić na suplementację witamy C i D, cynku, żelaza, selenu, krzemu i kwasów tłuszczowych omega-3. Aby oczyścić jelita, najlepiej sięgnąć po probiotyki, które przyspieszają przemianę materii i obniżają poziom złego cholesterolu.

Oczywiście każdą suplementację powinno się skonsultować ze swoim lekarzem. Doradzi on, które składniki możemy przyjmować bezpiecznie i z korzyścią dla organizmu.

Oczyszczanie skóry

Jesień to czas, który pozwala także na oczyszczenie organizmu z zewnątrz. Nasza skóra bardzo tego potrzebuje. Latem była ona wyeksponowana na słońce, brud i pył. Warto więc usunąć martwy naskórek za pomocą peelingów.

Można to zrobić zarówno w salonie kosmetycznym, który oferuje głębokie zabiegi oczyszczania, jak i w domowym zaciszu. W drogeriach nie brakuje gotowych peelingów do twarzy, dekoltu czy całego ciała.

Oczyszczanie można także przygotować samemu. W tym celu wystarczy np. połączyć jedno kiwi z łyżeczką miodu lub pięć łyżek kawy z łyżeczką oliwy z oliwek oraz odrobiną miodu.

Rosnącą popularnością cieszy się również szczotkowanie ciała na sucho. Nie tylko oczyszcza ono skórę, ale przede wszystkim poprawia ukrwienie i wygładza.

Zaopiekuj się sobą

Jesień to najlepszy czas, aby zainwestować w swoje zdrowie. Świat nieco zwalnia, ziemia szykuje się do snu, a i my działamy na nieco niższych obrotach. Warto więc postawić na oczyszczenie organizmu, które będzie miało pozytywny wpływ na nasze samopoczucie, wygląd oraz odporność. Zwłaszcza, że nie jest to trudne, a może być przyjemne!