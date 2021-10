Jeśli tracimy powyżej 100 włosów dziennie, to może być sygnał, że coś złego dzieje się w naszym organizmie. Przyczyn wypadania włosów jest bardzo wiele. Może to być na przykład efekt przebytej choroby infekcyjnej z wysoką gorączką, zaburzeń gospodarki hormonalnej, stresu czy stosowania źle zbilansowanej lub zbyt restrykcyjnej diety. Poszukując przyczyn osłabienia i wypadania włosów, wiele osób nie łączy ich złej kondycji z nieprawidłową dietą.

- Jakość skóry i jej przydatków, czyli włosów i paznokci, jest w rzeczywistości odzwierciedleniem tego co dostarczamy do organizmu wraz ze spożywanymi posiłkami. Aby nasze włosy były dobrze odżywione, mocne i lśniące potrzebują wielu składników. Należy ich poszukiwać w wartościowym jedzeniu, które stanowi źródło przeciwutleniaczy niszczących wolne rodniki. Na początek warto prawidłowo zbilansować jadłospis i wyeliminować z niego jak najwięcej wysoko przetworzonych produktów. Należy także unikać ryzykownych strategii żywieniowych na przykład diet wykluczających, które mogą pogorszyć stan włosów – mówi Anna Mackojć, trycholog i biotechnolog z Instytutu Trychologii.

Co powinna zawierać dieta zdrowa dla włosów?

Jeśli zależy nam na zdrowiu i wyglądzie naszych włosów, to powinniśmy szukać wartościowych produktów zawierających niezbędne dla włosów składniki odżywcze. Należy unikać diet ubogich w żelazo oraz cynk. Dieta realizowana z myślą o dobrej kondycji i zdrowiu włosów powinna być bogata w witaminy, makro- i mikroelementy. Nasze posiłki powinny dostarczać organizmowi witamin A, D, E, K oraz witamin z grupy B, które pozytywnie wpływają na kondycję włosów.

Głównym budulcem włosa jest białko, zwane keratyną. Składa się ono z aminokwasów. Aby nasze włosy zdrowo rosły niezbędna jest obecność każdego z nich. Jeśli zaczyna brakować jakiegoś elementu budulca następuje zatrzymanie porostu. Zaleca się więc włączenie ich do codziennej diety, możemy wówczas korzystnie wpływać na strukturę włosów i zapobiegać rozdwajaniu końcówek kosmyków. Aby wydobyć z jadłospisu jak najlepszy potencjał odżywczy dla włosów ważne jest odpowiednie rozłożenie produktów na posiłki, tak aby łączyć produkty wzajemnie się uzupełniające pod kątem składu aminokwasowego. Należy na przykład łączyć produkty mleczne ze zbożowymi czy zwiększające wchłanianie wybranych pierwiastków, które pozytywnie wpływają na włosy. Aby zmniejszyć łamliwość włosów, dodać im blasku i witalności warto zadbać o dostarczanie organizmowi takich pierwiastków jak krzem, cynk i miedź. Ważne znaczenie dla stanu włosów mają także kwasy omega 3 i witamina D3, które są odpowiedzialne za prawidłowy podział komórkowy.

- Wiele osób kierując się chęcią poprawy stanu włosów zaczyna od działań zewnętrznych, skupiając się na ich pielęgnacji, tymczasem włosy należy działać dwutorowo. Poprawić jakość diety i jednocześnie pielęgnować skórę głowy i włosy. Nawet najdroższe kosmetyki nie poprawią kondycji naszych włosów, jeśli wraz z dietą nie dostarczymy im składników odżywczych, minerałów czy witamin – tłumaczy Anna Mackojć.

W walce o zdrowe włosy kluczowe jest zachowanie homeostazy organizmu. Nasza dieta ma duże znaczenie w utrzymaniu ogólnego dobrego stanu zdrowia. Jeśli będziemy spożywać jak najmniej przetworzonych produktów, zwracać uwagę na piramidę żywienia i realizować zapotrzebowanie na makro- oraz mikroskładniki zawarte w normach żywieniowych, to zauważymy pozytywne efekty w lepszej kondycji naszych włosów. Jeśli sami nie potrafimy prawidłowo zbilansować swojej diety z myślą o włosach lub chcemy sprawdzić czy nasze włosy są prawidłowo odżywione, możemy także skorzystać z pomocy specjalisty z zakresu trychologii i dietoterapii trychologicznej.

Warto także sprawdzić, czy nie popełniamy podstawowych błędów dietetycznych, które osłabiają nasze włosy. Wśród tych najczęściej spotykanych można wymienić na przykład niedostosowanie kaloryczności diety, gdyż zarówno zbyt wysoka, jak zbyt niska kaloryczność diety ma negatywne skutki dla włosów. Dla przykładu: zbyt niska dieta poniżej PPM, czyli Podstawowej Przemiany Materii może skutkować łysieniem telogenowym. Zbyt wysoka kaloryczność diety, przyczyniająca się do nadwagi i otyłości oraz rozwoju zaburzeń metabolicznych, może także przyczynić się do pogorszenia kondycji włosów i ich wypadania. Wśród innych błędów dietetycznych, których skutki mogą odbić się na włosach są także: picie zbyt dużej ilości kawy, herbaty i ziół do posiłków, wybieranie mocno przetworzonych produktów zawierających zbyt mało błonnika pokarmowego, witamin i minerałów czy niedostateczna ilość białka w diecie.

Dietą możemy zarówno wzmacniać, jak osłabiać włosy. Jeśli nie będziemy zdrowo się odżywiać, nasz organizm w ostatniej kolejności będzie dostarczał substancje odżywcze do włosów, co może spowodować ich wypadanie.