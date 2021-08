Wakacyjna beztroska nie sprzyja pielęgnacji. Zamiast spędzać długie godziny przed lustrem wolimy postawić na luz i zredukować nasze zabiegi upiększające do minimum. Dlatego, gdy już rozpakujemy walizki z wakacyjnych wojaży, warto poświęcić skórze i włosom więcej uwagi, aby jak najszybciej je zregenerować i przygotować na zbliżającą się jesień.

Niech się złuszcza

Peeling całego ciała powinien być pierwszym krokiem w pielęgnacji po powrocie z urlopu. Choć często obawiamy się, że po złuszczaniu nasza idealnie muśnięta słońcem skóra straci swój wakacyjny glow, to nie ma na co czekać. Opaloną czy nie - skórę należy regularnie peelingować. Dzięki temu zabiegowi pozbędziemy się obumarłych komórek naskórka i zanieczyszczeń, przywracając naszemu ciału gładkość, elastyczność i jednolity koloryt. W pielęgnacji twarzy, szyi oraz dekoltu możemy użyć peelingu mechanicznego lub enzymatycznego, który jest bardziej delikatny i sprawdzi się w przypadku cer wrażliwych oraz trądzikowych z aktywnymi zmianami.

- Przy wyborze odpowiedniego kosmetyku peelingującego, warto postawić na produkty wzbogacone o ekstrakty roślinne i drobinki zmielonych nasion lub pestek np. moreli, które poza właściwościami złuszczającymi, dostarczają wiele cennych składników aktywnych, jak kwasy owocowe czy witaminy — mówi Dominika Korpas z działu szkoleń w Kontigo.

Akcja: regeneracja

Po peelingu nasze ciało jest gotowe do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych, a więc czas na intensywną regenerację. Nasza skóra będzie wymagała odpowiedniego nawilżenia, zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Pijmy regularnie wodę, najlepiej małymi łyczkami oraz postawmy na kosmetyki, które mają w składzie masło shea, oleje i ekstrakty roślinne. Choć nawilżenie jest kluczowe w walce o piękną i gładką skórę, naszą pielęgnację warto dodatkowo wzbogacić o kosmetyki regenerujące. Zawierają one m.in. witaminy A, E, aminokwasy oraz koenzym Q10.

- Po urlopie zwróćmy szczególną uwagę na odbudowę bariery hydrolipidowej. Chroni ona skórę przed utratą wody z naskórka i różnymi czynnikami zewnętrznymi oraz ma ogromny wpływ na jej wygląd. Dlatego, jeżeli odczuwamy nieprzyjemne uczucie ściągnięcia, nasza skóra jest nadreaktywna, a do tego mimo suchości zauważamy wzmożone wydzielanie sebum — postawmy na produkty, które w swoim składzie mają m.in. ceramidy, mocznik, wąkrotę azjatycką i trehalozę — tłumaczy Katarzyna Bańska – kierownik ds. szkoleń w Kontigo.

Precz z przebarwieniami

Kosmetyki z filtrem SPF powinny stanowić podstawę naszej pielęgnacji, ale częsty kontakt skóry z wodą, pot, pocieranie i brak reaplikacji preparatu z wysoką ochroną przeciwsłoneczną mogą przyczynić się do powstania mało estetycznych przebarwień. Pozbywanie się tych niechcianych pamiątek z wakacji to długotrwały proces, który w dużej mierze zależy od wytrwałości i regularności w stosowaniu odpowiednich produktów. Powinnyśmy uzbroić się w cierpliwość i traktować skórę delikatnie. W kosmetykach szukajmy przede wszystkim antyoksydantów np. witaminy C i niacynamidu, które wspomogą walkę z przebarwieniami, a do tego nadadzą skórze blasku oraz pomogą zachować zdrowy i młody wygląd. Nie tylko posiadaczki cery z przebarwieniami powinny zainteresować się produktami o działaniu antyoksydacyjnym. Dlaczego? Chronią one skórę przed szkodliwym wpływem wolnych rodników, które przyczyniają się do przedwczesnego starzenia.

SPA dla włosów

Piękne, zadbane włosy są wizytówką każdej kobiety. Nawet jeżeli chroniłyśmy głowę pod kapeluszem, to na skutek słońca, morskich kąpieli i wiatru mogą stracić swój blask, stać się matowe i przesuszone.

Jak w szybki sposób możemy poprawić kondycję naszych włosów, bez wydawania fortuny, na kosztowne zabiegi w salonie fryzjerskim? Na początek, tak jak w przypadku pielęgnacji ciała i twarzy najpierw zastosujmy peeling, który pozwoli nam dokładnie oczyścić skórę głowy, poprawi jej ukrwienie, dzięki czemu wspomożemy porost włosów i ułatwimy wnikanie w głąb skóry składników aktywnych, a także odbijemy włosy od nasady.

- Podczas regeneracji warto postawić na delikatne szampony, oleje dobrane do porowatości oraz maski bogate w proteiny np. keratynę, humektanty — czyli substancje silnie nawilżające, jak aloes, kwas hialuronowy czy glicerynę. Pamiętajmy również, żeby domykać pielęgnację emolientami, dzięki czemu unikniemy puszenia się włosów — dodaje Magdalena Meller z działu szkoleń w Kontigo.

Dodatkowo postarajmy się unikać intensywnej stylizacji, zwłaszcza prostowania, kręcenia lokówką i suszenia gorącym nawiewem, które w znaczny sposób mogą utrudnić nasze zabiegi mające na celu przywrócenie włosom blasku.

Warto pamiętać, że każda skóra i rodzaj włosów mają inne potrzeby, które mogą się zmieniać w zależności od pory roku czy klimatu. Pielęgnacja całego ciała nie musi być czasochłonna, pod warunkiem, że wykonujemy ją regularnie i używamy kosmetyków, które w swoim składzie mają wysokiej jakości składniki aktywne oraz ekstrakty roślinne. Tylko tyle i aż tyle wystarczy byśmy, mogły cieszyć się pięknymi włosami i zdrową skórą przez długie lata.