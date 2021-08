Maszynki do golenia, pasta cukrowa, kremy i wosk to jedne z najpopularniejszych produktów do depilacji, a każdy z nich posiada liczne grono zarówno zwolenniczek, jak i przeciwniczek. Niezależnie od wybranej metody usuwania owłosienia istnieją sposoby, dzięki którym zminimalizujesz ryzyko podrażnień i zapobiegniesz wrastającym włoskom. Jaką technikę depilacji wybrać, jak przygotować do niej skórę oraz czego unikać po zabiegu?

Która metoda będzie dla Ciebie najlepsza?

Zanim poznasz tajemnice depilacji bez podrażnień, musisz znać wady i zalety każdej z metod. Najmniej przyjemnym sposobem usuwania owłosienia jest wosk. Ból towarzyszący zabiegowi może odstraszać, ale jego efekty są warte chwili cierpienia – utrzymują się nawet do 5 tygodni. Niestety wosk często powoduje wrastanie włosków, a nieodpowiednio zaaplikowany może podrażnić skórę. Nie jest też rekomendowany osobom z tendencją do pękania naczynek, zmagających się z żylakami, niską krzepliwością krwi czy obrzękiem ciała. Mniej bolesną, a równie skuteczną, alternatywą dla wosku jest pasta cukrowa, której używanie wymaga trochę wprawy i może być dość czasochłonne. Pasta również wyrywa włoski wraz z cebulkami, dzięki czemu odrastają wolniej i po regularnym stosowaniu tej metody jest ich mniej.

– Pastę cukrową można przygotować samodzielnie w domu – wystarczy wymieszać ze sobą 2 szklanki cukru z ¼ szklanki wody i taką samą ilością soku z cytryny. Miksturę podgrzewa się na małym ogniu przez ok. 7-10 minut, aż do uzyskania plastycznej konsystencji o karmelowym kolorze. Do aplikacji na ciało nadaję się po całkowitym ostygnięciu. W sklepach dostępne są też gotowe produkty, które pozwalają zaoszczędzić czas i nie trzeba dzięki nim zastanawiać się czy konsystencja pasty jest prawidłowa. Osoby, które boją się bólu, mogą spróbować tzw. depilacji chemicznej, czyli dobrze znanych kremów lub pianek. Wnikają one tuż pod powierzchnię skóry i rozpuszczają włoski. Ten sposób pozwala cieszyć się gładką skórą przez ok. 4-5 dni, ale preparaty często nie usuwają całego owłosienia, mogą też uczulać – komentuje Anna Wodzyńska-Szklanko, Brand Manager sklepu Bee.pl.

Niechciane włoski najszybciej usuniesz maszynką do golenia, ale często odrastają one już na drugi dzień, co jest szczególnie uciążliwe jeśli masz skłonność do podrażnień. Uszkodzona, zaczerwieniona skóra po kolejnym goleniu w krótkim odstępie czasu, będzie w jeszcze gorszym stanie.

Jak pielęgnować skórę przed depilacją?

Kluczem do gładkiej i pięknej skóry po depilacji jest jej odpowiednie przygotowanie do usuwania owłosienia. Przesuszony naskórek ma skłonność do podrażnień, dlatego jeśli nie balsamujesz sięcodziennie, koniecznie zacznij to robić już dziś. Nawilżona i zregenerowana skóra jest też bardziej miękka, dzięki czemu odrastającym włoskom łatwiej się jest przez nią przebić, co minimalizuje ryzyko ich wrastania. W przypadku depilacji woskiem lub pastą cukrową na dzień, dwa przed jej wykonaniem zrezygnuj jednak ze stosowania kosmetyków nawilżających czy natłuszczających. Zagwarantuje to lepsze przylgnięcie preparatu do włosków. Kolejnym etapem jest peeling, który usunie martwy naskórek i delikatnie uniesie włosy. Najlepiej jeśli wykonasz go 2-3 dni przed planowaną depilacją. W żadnym wypadku nie peelinguj jednak ciała bezpośrednio po usuwaniu owłosienia. Depilację przeprowadzaj na oczyszczonej skórze, najlepiej po ciepłej kąpieli, która rozszerzy pory i odsłoni włoski, przez co łatwiej się ich pozbędziesz.

Jak depilować, żeby nie zwariować?

Pielęgnacja przed to jednak nie wszystko – w zależności od wybranej metody depilacji musisz pamiętać jeszcze o kilku innych zasadach. Jeśli golisz się maszynką, pamiętaj o jej regularnej wymianie i zachowaniu odpowiedniej higieny. Oznacza to dezynfekcję golarki przed każdym użyciem oraz jej przechowywanie w suchym miejscu. Gorące, wilgotne powietrze w łazience sprzyja rozwojowi bakterii, które mogą osiadać na jej ostrzach i prowadzić do podrażnień.

– Używając maszynki nie wolno zapomnieć o kosmetyku, który ułatwi jej poślizg. W tej roli sprawdzi się zarówno pianka czy żel przeznaczony stricte do golenia, jak i olej kokosowy, który działa nawilżająco i antybakteryjnie. Ważny jest też odpowiedni kierunek depilacji włosów – choć najdokładniej można się ich pozbyć goląc pod włos, o wiele lepsze dla skóry będzie zrobienie tego w kierunku rośnięcia włosków. Z włosem zrywa się także pasty cukrowe, natomiast wosk na odwrót. Depilację woskiem ułatwi wtarcie w skórę talku, który zwiększy przyczepność preparatu do włosków. W kontekście kremów do depilacji, nie ma znaczenia, w jakim kierunku porusza się szpatułką, bo włosy są rozpuszczane chemicznie, i trzeba je tylko zebrać – dodaje Anna Wodzyńska-Szklanko.

Jeśli usuwasz owłosienie specjalnym kremem, zawsze przed przystąpieniem do depilacji wykonaj próbę uczuleniową. Zawarte w tego typu kosmetykach składniki mogą działać drażniąco, a Ty zamiast cieszyć się gładką skórą będziesz musiała walczyć z zaczerwienieniem.

Włoski usunięte. Co dalej?

Skóra po depilacji potrzebuje czasu na regenerację dlatego najlepiej, jeśli zabieg wykonasz wieczorem. Możesz wesprzeć ten proces zimnym prysznicem, który zwęży pory i przyniesie uczucie ukojenia. Po kąpieli nie trzyj skóry ręcznikiem w miejscach depilacji – przykładaj go delikatnie do ciała aż do całkowitego osuszenia. Następnie pora na kosmetyk łagodzący – postaw na produkt, który w składzie zawiera panthenol, allantoinę, witaminę E, masło shea czy rumianek. Świetnie sprawdzi się też chłodzący żel aloesowy. Unikaj natomiast preparatów, w których na liście składników alkohol znajduje się na początku – może on dodatkowo zaognić zaczerwienienia. Jeśli zmagasz się z wrastającymi włoskami, możesz smarować skórę kremem z witaminą A czy kosmetykami zawierającymi mocznik, a stan zapalny wokół mieszka włosowego złagodzi maść cynkowa. Równie ważne jak to, co aplikujesz na ciało, jest to, w co ubierzesz się po usuwaniu owłosienia – zrezygnuj ze sztucznych materiałów i obcisłych ubrań, dzięki czemu pozwolisz skórze oddychać.

To jak skóra zareaguje na usuwanie owłosienia jest sprawą bardzo indywidualną. Poszukując najlepszego dla Ciebie rozwiązania musisz uzbroić się w cierpliwość i postawić na metodę prób i błędów. Niezależnie od wybranej przez Ciebie techniki depilacji pamiętaj o regularnym nawilżaniu skóry, peelingach oraz odpowiedniej pielęgnacji po zabiegu.