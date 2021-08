Ciężkie jedzenie, nieregularne posiłki, do tego alkohol i znacznie mniejsza ilość ruchu - niestety, po powrocie z wakacyjnych wyjazdów często zaczyna nam towarzyszyć poczucie, że nasz organizm, mimo zaserwowanego mu zasłużonego odpoczynku, jest w zdecydowanie gorszej kondycji, a my czujemy się przez to źle, dodatkowo jesteśmy ociężali i spuchnięci. Często uznajemy, że te negatywne zmiany są spowodowane toksynami, które wprowadziliśmy do naszego organizmu podczas wakacyjnych szaleństw. Zaczynamy więc szukać sposobu na jego szybkie i efektywne oczyszczenie, a tym samym powrót do lepszego samopoczucia i przy okazji zgubienie niechcianych kilogramów.

Reklama

O detoksach, często reklamowanych jako prawdziwe remedia na wszelkie dolegliwości związane z niezdrową dietą, głośno jest już od lat. Jednym z pionierów takiego sposobu leczenia organizmu był Stanley Burroughs, który już w latach czterdziestych dwudziestego wieku opracował metodę Master Cleanse, inaczej zwaną lemonade detox, polegającą na zastąpieniu posiłków wodą z sokiem z cytryny, pieprzem cayenne i syropem klonowym, a dodatkowo zażywaniem przed snem środków na przeczyszczenie. Choć Burroughs odświeżył pamięć o kontrowersyjnym detoksie pisząc o nim książkę trzydzieści lat później, to jego skuteczność - podobnie jak innych, o których mówi się sporo także współcześnie, na przykład sokowych lub warzywnych - tak naprawdę nigdy nie została poparta rzetelnymi badaniami.

- Niestety, diety reklamowane jako detoksy, zawierające w swojej nazwie obietnicę oczyszczenia organizmu z domniemanych szkodliwych substancji, które skumulowały się w nim na przykład przez niezdrową dietę, cieszą się taką popularnością głównie przez niską świadomość społeczeństwa w tym temacie. Zadaniem wielu naszych narządów - wątroby, nerek, czy skóry - jest właśnie usuwanie z naszego organizmu niepotrzebnych toksyn. Tak naprawdę jeżeli na co dzień nie jesteśmy narażeni na prawdziwe szkodliwe substancje - na przykład azbest, groźne chemikalia, farby - to organizm sam poradzi sobie z oczyszczeniem. Jednak jeśli rzeczywiście byliśmy narażeni na ekspozycję na niebezpieczne toksyny i w związku z tym czujemy się zauważalnie gorzej, to zamiast stosowania kontrowersyjnych diet, które najczęściej nie przynoszą realnego efektu, warto skonsultować się z lekarzem – mówi w Pomelo Health Podcast Bartosz Florczak, dietetyk sportowy.

Decydując się na drastyczne ograniczenie kalorii, które zazwyczaj jest nieodłącznym elementem detoksów, musimy liczyć się z tym, że zgubione w ten sposób kilogramy szybko do nas wrócą, a dodatkowo narazimy się na niedobory wielu potrzebnych mikro- i makroelementów. Chcąc powrócić do formy po wakacyjnej rozpuście zamiast zastępować zdrowe i zwyczajnie dobre dla naszego organizmu jedzenie kontrowersyjnymi metodami, których skuteczność nie została potwierdzona naukowo, lepiej zdecydować się na bezpieczną, pełnowartościową oraz dobrze skomponowaną dietę. Zdrowe i regularne posiłki być może nie dadzą efektów tak szybkich i spektakularnych, jak obiecują producenci opierających się na samych sokach lub warzywach detoksów, ale pożądane skutki bez wątpienia zostaną z nami na dłużej, a my będziemy czuć się lepiej w trakcie stosowania diety.

- Jeśli w okresie wakacyjnym zdrowe odżywianie się zeszło na dalszy plan i w związku z tym chcemy wprowadzić pewne zmiany, by nasz organizm zaczął lepiej pracować, zamiast decydować się na wycieńczające detoksy, lepiej po prostu wybrać odpowiednią dietę. Warto wybrać taką metodę, której skuteczność została poparta badaniami i która nie tylko spełni nasze oczekiwania w zdrowy i bezpieczny sposób, ale także będzie dobrze skomponowana i bogata we wszystkie niezbędne składniki. Niezależnie od tego, czy jesteśmy na codzień na diecie wegańskiej, czy bezglutenowej, postanowiliśmy ograniczyć węglowodany, czy zwiększyć ilość przyjmowanego białka, chcemy sprawdzić dietę SIRT, czy ketogeniczną - w powrocie do dobrych nawyków żywieniowych bez wątpienia dużą pomocą okaże się zdrowa dieta pudełkowa, każdego dnia przygotowywana pod okiem specjalistów – tłumaczy Katarzyna Lechnik, dietetyk cateringu Pomelo.

Ważne, by do każdego nowego modelu odżywiania podejść z głową i najpierw właściwie go zaplanować. Zamiast decydować się na wiążący się z drastycznymi zmianami w naszym jadłospisie detoks, najefektywniejszym i najbezpieczniejszym sposobem na pozbycie się dodatkowych kilogramów, polepszenie naszego zdrowia i samopoczucie, jest odpowiednio zbilansowana dieta, zawierająca w sobie wszystko to, czego potrzebuje nasz organizm oraz spożywanie regularnych i pełnowartościowych posiłków.