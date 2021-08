Po pierwsze - ustal schemat

Jedz mniej więcej o tych samych porach dnia - to tak zwane chronożywienie. Brzmi ciekawie, prawda? Chodzi o to, że nasze ciało ma swój wewnętrzny zegar, a jedząc o tych samych porach dnia sprawiamy, że ten zegar działa prawidłowo, co ma zaś wpływ na inne obszary życia, na przykład dobry sen.

Po drugie - wszystko z umiarem

Jeżeli zaczynasz zauważać, że podczas urlopu pochłaniasz „rodzinne” opakowania łakoci w pojedynkę albo z etykiety wynika, że zjedzona przez Ciebie właśnie porcja była „przeznaczona dla czterech osób”, nie wpadaj w panikę - mamy na to sposób. Po prostu następnym razem nałóż sobie z tej ogromnej paczki mniejszą porcję na osobny talerz lub do miski - zaoszczędzi Ci to rozważań, czy to już pora przestać jeść czy może nie. Pusty talerz to pusty talerz. Kupowanie produktów w większych opakowaniach przeważnie przekłada się na niższą cenę za porcję, dlatego postaraj się je później rozsądnie wydzielić. Niespożyte od razu porcje możesz przechowywać w hermetycznych opakowaniach.

Po trzecie - planuj posiłki

Aby uniknąć dodatkowych kilogramów podczas urlopu, staraj się planować swoje posiłki. Nie musisz tego robić codziennie, ale spróbuj przemyśleć sprawę przed zakupami spożywczymi - proces wybierania dań i przeglądania przepisów, nawet tych nieskomplikowanych, może okazać się naprawdę ekscytujący. Możesz to zrobić w pojedynkę lub razem z innymi urlopowiczami, co umożliwi wam późniejsze wspólne gotowanie. Prawdopodobnie sam fakt, że gotujesz samodzielnie, a nie podgrzewasz gotowe jedzenie w mikrofali sprawi, że zjesz coś bardziej wartościowego.

Po czwarte - prowadź dziennik posiłków

Dotyczy to szczególnie przekąsek - sam fakt, że jesteś na wakacjach prawdopodobnie sprawia, że jesz ich więcej. Nic w tym dziwnego, w końcu kusi nas hotelowy bufet czy pyszności sprzedawane w okolicznych foodtruckach. Jeżeli nie chcesz zupełnie rezygnować z przekąsek, spróbuj przerzucić się na te bardziej wartościowe, np. suszone owoce lub orzechy, które dostarczą Ci o wiele więcej niż puste kalorie. Dziennik posiłków może Ci w tym pomóc, może też sprawić że przestaniesz bezrefleksyjnie sięgać po kolejne łakocie.

Po piąte - pij więcej wody!

Aby zachować szczupłą sylwetkę, musisz pamiętać o uzupełnianiu płynów! Staraj się pić mniej kolorowych napojów i alkoholu. Są one nie tylko kaloryczne, ale i wzmagają apetyt! W efekcie licznik kalorii będzie bił jak szalony, a nawodnienie wcale nie będzie efektywne. Pij więc dużo wody, a oszczędzisz sobie mnóstwo zbędnych kalorii!

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Huel.