Włosy w wakacje wymagają szczególnej ochrony i pielęgnacji, dostosowanej także do miejsca wypoczynku, jakie wybieramy.

Słona woda a kondycja włosów

Woda morska pozbawia włosy naturalnej wilgoci nawet, jeśli ma niewielkie stężenie soli. Pod wpływem morskiej wody, włosy bardziej usztywniają się i zaczynają się lepiej kręcić, ale z czasem niestety stają się matowe i pozbawione naturalnego blasku.

- Sól ma właściwości higroskopijne. Włosy po długich kąpielach w słonej wodzie mogą stawać się przesuszone i łamliwe. W efekcie czego włosy mogą się kruszyć. Włosy rozjaśniane lub farbowane są jeszcze bardziej narażone na negatywne skutki słonej wody, w związku z uszkodzeniami chemicznymi – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Włosy poddawane częstym kąpielom morskim stają się bardziej wrażliwe na czynniki zewnętrzne, w tym także na promieniowanie UV. Istotna jest więc prawidłowa ich ochrona i pielęgnacja, aby z wakacji nie wrócić z „sianem na głowie”.

- Chroniąc włosy przed słoną wodą, możemy skorzystać z różnych form preparatów. Warto stosować olejki na łodygi, aby zabezpieczyć je przed destrukcyjnym wpływem słonej wody. Aby chronić włosy przed przesuszeniem, można sięgnąć po szampony nawilżające i odżywki, zawierające na przykład: aloes, kolagen, naturalne olejki, kwas hialuronowy czy witaminę E. Włosy posiadające odpowiedni poziom wilgoci w pasmach, dobrze nawilżone, będą lepiej odporne na zniszczenia spowodowane przez słoną wodę. Wskazane jest także stosowanie produktów w postaci sprayu lub mgiełek z filtrem UV, co zapobiega niszczeniu się włosów – radzi Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Nie skupiając się tylko na negatywnych stronach, warto wspomnieć o kilku korzyściach, jakie może dać woda oceaniczna naszym włosom. Kryształki soli znajdujące się w wodzie koją łuszczącą się skórę głowy szczególnie, gdy borykamy się z problemem łuszczycy lub egzemy. W wodzie oceanicznej obecne są witaminy i minerały, takie jak magnez, potas i selen. Wszystko to przyczynia się do zdrowia włosów, a słona woda wypłukuje również szkodliwe dla włosów elementy, takie jak rtęć. Sól ma właściwości przeciwgrzybicze i pomaga pozbyć się łupieżu wywołanego przez grzyby.

Słona woda jest doskonałym naturalnym peelingiem, stymuluje krążenie krwi w skórze głowy, dzięki temu do mieszków włosowych dostaje się więcej składników odżywczych, co skutkuje zdrowszymi włosami. We wszystkim jednak potrzebny jest umiar, więc po powrocie z plaży należy dokładnie umyć włosy, wypłukać z nich resztki soli i zastosować na przykład głęboko nawilżającą maseczkę. Długotrwałe kąpiele w zasolonej wodzie działają niekorzystnie na włosy.

Chlorowana woda w basenie – czy włosy potrzebują dodatkowej ochrony?

Wyjeżdżając na wakacje, korzystamy także z basenów, na których nasze włosy stykają się z chlorowaną wodą. Po dodaniu chloru do wody, chlor zamienia się w środek dezynfekujący – kwas podchlorawy. Dodanie chloru do wody jest środkiem antyseptycznym i pomaga utrzymać basen w czystości. Często oprócz chloru do wody dodaje się także miedź, która działa przeciw powstawaniu glonów w basenach.

- Chlor pozbawia skórę głowy naturalnego ochronnego biofilmu. Może również sprawiać, że włosy staja się matowe i szorstkie. Chlor reaguje również z melaniną, więc włosy naturalne tracą blask i połysk, a farbowane szybciej mogą wyblaknąć lub stracić intensywność pigmentów. W wyniku zniszczenia włosy mogą się rozdwajać i łamać. Zdarza się także czasami, że pod wpływem częstych kąpieli w basenie z chlorowaną wodą, włosy nabierają zielonego koloru. Jest to wynik reakcji na miedź zawartą w wodzie – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog i biotechnolog.

Niezbędna jest odpowiednia pielęgnacja włosów po kontakcie z chlorowaną wodą. Zaraz po wyjściu z basenu należy dokładnie wypłukać włosy, aby pozbyć się chloru. Jeśli nie możemy skorzystać z prysznica, warto jak najszybciej spłukać włosy wodą z butelki. Warto także nałożyć olejki, które zabezpieczają łodygi przed ponownym wypłukaniem przez chlor. Chlor niestety wypłukuje naturalne olejki z włosów i skóry głowy, pozostawiając nieszczelne łuski, co osłabia włosy i może po ponownym kontakcie z chlorem powodować podrażnienia i reakcje alergiczne skóry. Jeśli korzystamy z basenu na słońcu, należy stosować także spray lub odżywki bez spłukiwania z filtrami UV. Należy zabezpieczać zarówno włókna włosów, jak również skórę głowy. Dobrze przed kąpielą jest także spleść włosy w luźny warkocz, jeśli są długie, aby się nie plątały.

Odpowiednia pielęgnacja włosów latem, połączona z ochroną przed promienia UV oraz słoną i chlorowaną wodą, pomoże zapobiegać łamliwości włosów, rozdwajaniu końcówek i utracie koloru. Kąpiele wodne i słoneczne są miłym elementem wakacyjnych wyjazdów, jednak na dłuższą metę nie sprzyjają kondycji włosów.