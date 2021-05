– Słońce stanowi zagrożenie dla koloru włosów, ich struktury i ogólnej kondycji. Dlaczego? Promieniowanie stymuluje utlenianie melaniny, naturalnego barwnika, który odpowiada za nadanie koloru naszym włosom. Skutkiem tego procesu jest utrata intensywności pigmentu i matowienie. Sezon wiosenno-letni to trudny okres zwłaszcza dla blondynek, których włosy zawierają zdecydowanie mniej melaniny niż w przypadku szatynek czy brunetek. Mimo że substancja ma za zadanie w naturalny sposób zabezpieczać przed szkodliwym wpływem słońca, w przypadku intensywniej ekspozycji potrzebne jest dodatkowe wsparcie w postaci kosmetyków zawierających filtry UV – radzi Karolina Sztejn z krakowskiego salonu Sztejn Pracownia Fryzjerska.

Na włosy wiosną i latem negatywnie oddziałuje nie tylko promieniowanie słoneczne. Ich strukturę uszkadzają także piasek, słona woda i chlor, prowadząc do przesuszenia, szybszego wypłukiwania koloru kosmetycznego, pozbawienia elastyczności.

Jak przygotować włosy na ekspozycję słoneczną?

– Przed wyjściem z domu, w umyte, mokre włosy wmasujmy produkt do ochrony przeciwsłonecznej. Dbajmy o to, aby suszyć włosy w domu – wilgotne pasma przyciągają promienie UV, a to skutkuje przyspieszeniem płowienia pigmentu. Pamiętajmy również o reaplikacji warstwy filtra przeciwsłonecznego. Pomogą nam w tym mgiełki dedykowane letniej pielęgnacji – podkreśla ekspertka.