Oleje i ekstrakty mają różne działania na włosy – mogą wspomagać je w regeneracji, odżywieniu, nawilżeniu czy wygładzeniu. Dlatego, podobnie jak w pielęgnacji skóry twarzy, i w tym przypadku warto umiejętnie dobrać dany kosmetyk do naszych potrzeb i wymagań skóry głowy oraz włosów. W codziennej pielęgnacji możemy sięgać po klasyczne, rodzime oleje, jak np. ten z czarnuszki. Warto też wypróbować mniej znany ekstrakt z opuncji figowej prosto z Meksyku, pochodzący z Afryki olej z baobabu czy australijski skarb narodowy, czyli ekstrakt z eukaliptusa. Możemy stosować je jako samodzielny produkt bądź szukać ich na etykietach kosmetyków pielęgnacyjnych do włosów.

Olej z baobabu, czyli nawilżenie i ochrona

Jeśli nasze włosy są średnioporowate, potrzebują nawilżenia, odżywienia i ochrony, dobrym wyborem jest olej z baobabu, porównywany często, ze względu na właściwości, do olejku arganowego. Mimo, że sam baobab jest bardzo znanym drzewem i jednym z symboli afrykańskiej przyrody, niewiele osób jest świadomych, jak cennym składnikiem jest olej pozyskiwany z jego nasion.

– Olej z baobabu ma w sobie bogactwo witamin (A, C, D, E) oraz dobroczynnych nasyconych kwasów tłuszczowych omega i minerałów. Dzięki temu wzmacnia, nawilża i wygładza włosy, dodając im blasku. Jednocześnie, zabezpiecza nasze kosmyki przed utratą wilgoci, pozostawiając na włosach delikatny film, barierę ochronną – mówi Aneta Nowakowska, twórczyni marki kosmetyków do włosów Garden Planet.

Doskonale sprawdza się także w olejowaniu włosów, a także jako dodatek np. do odżywki lub maski, czy jako serum do włosów. Dodatkowo, można go też wmasowywać w skórę głowy, jeśli ona także potrzebuje nawilżenia.

Skarb Azteków, czyli opuncja figowa

Należąca do rodziny kaktusowatych opuncja figowa była uznawana przez Azteków za świętą. Sam olej z opuncji figowej zaliczany jest do jednego z najdroższych na świecie - do jego produkcji potrzeba prawie milion pestek, czyli pół tony owoców tej rośliny! Równie cenny jest ekstrakt z tej rośliny. Zawiera antyoksydanty, aminokwasy, witaminy, kwasy tłuszczowe i pierwiastki śladowe. W kontekście dbania o włosy sprawdzi się zwłaszcza przy cienkich, słabych pasmach, które potrzebują wzmocnienia. Sprawia, że pasma są odżywione od środka, stają się mniej łamliwe, gładkie, łatwiejsze do rozczesania. Chroni je także przed szkodliwym działaniem słońca. Opuncja figowa podbija rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry twarzy, ale znajdziemy ją także w propozycjach do włosów. Olej czy ekstrakt z tej rośliny możemy dodawać do odżywki czy maski do włosów.

Eukaliptus, czyli zaufaj wyborom koali

Do niedawna eukaliptus był dość ignorowaną rośliną, jeśli chodzi o zastosowanie w pielęgnacji. Na pierwszy plan wysuwa się jego wykorzystanie w medycynie czy aromaterapii.

– W ostatnim czasie olej lub ekstrakt z eukaliptusa są składnikami coraz chętniej wykorzystywanymi w kosmetologii, np. w pielęgnacji włosów i skóry głowy. Mają działanie antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne. Ponadto wzmacniają i stymulują cebulki włosów do porostu i przyspieszają regenerację uszkodzonych pasm, np. po farbowaniu – dodaje Aneta Nowakowska.

Oleje czy ekstrakty z eukaliptusa znajdziemy w liniach przeznaczonych do włosów zniszczonych czy przetłuszczających się. Możemy je także dodawać do wcierek do skóry głowy, płukanek do włosów, a także do szamponu czy odżywki.

Dobre, bo polskie, czyli olej z czarnuszki

Olej z czarnuszki wyróżnia się ze względu na bardzo szerokie właściwości i dobroczynny wpływ zarówno na zdrowie, jak i na urodę. Jest znany z właściwości przeciwzapalnych i dużej zawartości antyoksydantów. Dotleniając skórę głowy i regulując wydzielanie sebum, sprawdza się zwłaszcza w pielęgnacji włosów przetłuszczających się, a także jest skutecznym składnikiem w walce z łupieżem. Olej ten poprawia ogólną kondycję włosów, odżywia je, dodając im świeżości i blasku, a także zapobiega ich wypadaniu. Produkt ten znajdziemy w kosmetykach oczyszczających włosy. Możemy też stosować go do klasycznego olejowania włosów. Warto również przyjmować go w spożywczej formie, co dodatkowo wzmocni kondycję naszych kosmyków.