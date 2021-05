Zmiana kondycji włosów po ciąży

U większości przyszłych mam włosy w okresie oczekiwania na przyjście na świat dziecka wzmacniają się, stają się mocniejsze i gęstsze, szybciej rosną i przestają wypadać. Jest to efekt intensywnego wzrostu poziomu estrogenów w ciąży, które powodują przedłużenie fazy anagenu, czyli wzrostu włosów. Tuż po porodzie stężenie estrogenów spada. Mieszki włosowe gwałtownie przechodzą w fazę telogenu, czyli spoczynku, określaną także fazą wypadania włosa.

- Okres ten nazywany jest często „przejściowym łysieniem poporodowym” i jest naturalnym procesem pod warunkiem, że trwa nie dłużej niż siedem miesięcy od narodzin dziecka. W tym czasie kobieta przeciętnie traci około 20% włosów. Wypadanie włosów można najczęściej zaobserwować już w trzecim miesiącu po porodzie – wyjaśnia trycholog Anna Mackojć.

Niestety, to co dała nam ciąża w postaci bardziej gęstych włosów tracimy po rozwiązaniu, gdyż poza okresem ciąży około 80% mieszków włosowych jest aktywowana, a kolejne około 20% pozostaje stale w stanie wymiany. Oznacza to, że po ciąży tracimy także włosy, które wypadałyby w różnym czasie, ale proces ten został zahamowany na skutek wzrostu poziomu estrogenów.

Wzmacnianie włosów dietą i suplementami

Ważne jest, aby po zakończonym okresie laktacji zwrócić także uwagę na niedobory żywieniowe mikro i makroelementów w diecie mamy. Możemy pomóc naszym włosom w tym trudnym okresie, właściwie je odżywiając dobrze zbilansowaną dietę, która wzmacnia organizm i wspiera jego odbudowę po kilkumiesięcznym, podwójnym wysiłku. W jadłospisie powinny pojawić się produkty bogate w składniki z witaminy z grupy B, jak również witamina A, E i C oraz biotyna i aminokwasy. Dobry wpływ na włosy, mają także produkty zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe, miedź, magnez, krzem, siarkę oraz miedź, żelazo i cynk. Po konsultacji możemy także zacząć stosować preparaty wzmacniające kondycję włosów, na przykład zawierające fitoestrogeny pochodzenia naturalnego, które miejscowo będą wpływać pozytywnie na mieszek włosowy.

- Wszelkie niedobory żelaza i ferrytyny wpływają bezpośrednio na kondycję włosów, dlatego osoby borykające się z problemem wypadania włosów, również młode mamy warto, aby na początek wykonały podstawowe badania: morfologię krwi, poziom witamin, poziom żelaza, poziom hormonów tarczycy, do których należy badanie TSH, ft3, ft4, Anty TPO, Anty Tg oraz najważniejsze – poziom ferrytyny. Ferrytyna, potocznie nazywana “magazynem żelaza” odgrywa kluczową rolę we wzroście włosa, gdyż wpływa na podziały komórkowe w mieszku włosowym, odpowiada za grubość włosa, a także wpływa na kondycję łodygi - wyjaśnia Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Kiedy warto skonsultować się ze specjalistą?

Utrata nawet kilkudziesięciu, maksymalnie 100 włosów dziennie jest całkowicie normalna, oczywiście pod warunkiem, że na miejsce utraconego włosa pojawia się nowy. Nadmierne wypadanie włosów po ciąży to przykra dolegliwość i problem dla wielu kobiet, ale także naturalny proces, który w przypadku zdrowego organizmu, powinien zostać samoczynnie zatrzymany. Jeśli wypadania włosów po ciąży trwa dłużej niż 8-10 miesięcy od momentu porodu warto skonsultować się z lekarzem, aby wykonać badania w kierunku eliminacji anemii i chorób tarczycy.

Jeśli utrata włosów nie wynika z ubogiej diety, nie jest efektem „przejściowego łysienia poporodowego”, nadmiernego stresu lub nieprawidłowej pielęgnacji, przyczyn należy dalej szukać wewnątrz organizmu. Jednym z najczęstszych powodów nadmiernego wypadania włosów są zaburzenia hormonalne. Zachwianie równowagi hormonalnej po ciąży jest przyczyną wielu problemów w organizmie, odbijających się często na kondycji psychicznej i fizycznej kobiety. Wynika to z faktu, że niedługo po urodzeniu dziecka następuje gwałtowny spadek hormonów ciążowych, w rezultacie w organizmie młodej mamy zachodzi rewolucja. Zmniejsza się stężenie hormonów płciowych we krwi - progesteronu i estrogenu. Objawy zaburzeń hormonalnych po ciąży w przypadku zdrowego organizmu powinny samoistnie zanikać w ciągu kilku tygodni po porodzie. Jeśli jednak wypadanie włosów u mamy trwa nadal po 10 miesiącach od czasu porodu to sygnał, że warto sięgnąć po pomoc specjalisty. Kondycja włosów jest ściśle związana z funkcjonowaniem całego organizmu, dlatego młoda mama powinna go uważnie obserwować i nie ignorować niepokojących ją sygnałów.