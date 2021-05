Najważniejsze zasady wszystkich diet redukcyjnych

Reklama

- Podstawowym zadaniem diet niskokalorycznych, zwanych również redukcyjnymi jest zmniejszenie masy ciała. Z uwagi na ograniczenie kalorii w pierwszych kilku dniach diety możemy odczuwać osłabienie oraz bóle głowy, ponieważ organizm „przestawia się” na nowy sposób odżywiania. Pamiętajmy, że prawidłowe tempo utraty masy ciała to 0,5-1 kg na tydzień. Tylko taki proces chudnięcia oraz prawidłowe „wychodzenie z diety” zagwarantuje nam uniknięcie efektu jo-jo. Całodniowe menu powinno składać się z 4-5 posiłków, które zjadamy co 3-4 godziny, co pozwala wyeliminować nagłe napady głodu. Zalecam unikanie smażonych potraw, ponieważ smażenie znacznie podbija wartość kaloryczną posiłków, a także by wypijać minimum 8 szklanek niesłodzonych płynów dziennie takich jak woda, zielona herbata i napary ziołowe. Polecam również wprowadzenie umiarkowanej aktywności fizycznej. Aby po zakończeniu diety uniknąć efektu jo-jo powinniśmy stopniowo zwiększać liczbę kalorii. Przed rozpoczęciem każdej diety warto skonsultować się z dietetykiem w celu odpowiedniego doboru składników diety, a w przypadku innych schorzeń również z lekarzem specjalistą, by uniknąć negatywnych konsekwencji jej stosowania – wyjaśnia Natalia Chybzińska, dietetyk z zespołu cateringu dietetycznego Kukuła Healthy Food.

Dieta 1500 kcal – niskotłuszczowa, urozmaicona, wegetariańska lub z mięsem

- Przyjmuje się, że przeciętne zapotrzebowanie kaloryczne dorosłego człowieka to ok. 2000 kcal. Obniżając dzienną liczbę kalorii do 1500 wywołujemy deficyt kaloryczny i zaczynamy spalać nadmiar masy ciała. Komponując dania w diecie 1500 kcal należy szczególnie zwracać uwagę na ich odpowiednie zbilansowanie. Starajmy się dobierać produkty i posiłki w taki sposób, aby w dobowym bilansie białko stanowiło 15-20%, tłuszcz 30-35%, a węglowodany 45-50% – wyjaśnia Natalia Chybzińska.

Dieta 1500kcal może być zarówno wegetariańska jak i z mięsem. Najważniejsze, by dania były właściwie zbilansowane. Osoby, które chciałby rozpocząć dietę 1500kcal powinny pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

Dieta powinna być bogata w białko, które nasyci nas na dłużej. Podstawowe jego źródła to: drób, chuda wołowina, ryby, jaja oraz warzywa strączkowe.

Zadbajmy, by węglowodany w naszym codziennym jadłospisie były jak najmniej przetworzone i miały niski indeks glikemiczny. Dobrym wyborem będzie np. kasza gryczana,

brązowy ryż i pełnoziarnisty makaron. Nie zapominajmy również o warzywach, kiszonkach oraz owocach.

W diecie niskokalorycznej powinny pojawiać się również tłuszcze, ale tylko te zdrowe i dobrej jakości. Szczególnie ważne są kwasy tłuszczowe omega 3, które są korzystne dla naszego mózgu i serca. Ich najlepszym źródłem będą tłuste ryby morskie, olej z pestek winogron, olej słonecznikowy, oliwa z oliwek, siemię lniane, orzechy, migdały, pestki dyni, a także produkty sojowe.

Dieta powinna zawierać odpowiednią dawkę błonnika, który sprawia, że dłużej czujemy się najedzeni, a także pozytywnie wpływa na nasze trawienie. Unikajmy cukru i soli.

Dieta niskowęglowodanowa – wysokobiałkowa, mięsna

- Dieta niskowęglowodanowa jest odpowiednia dla zdrowych osób, które pragną zrzucić kilka kilogramów. Jest również korzystna dla chorujących na cukrzycę typu 2, a także dla tych, którzy cierpią na choroby układu krążenia. Nie powinny jej natomiast stosować kobiety w ciąży, a także ci, którzy cierpią na schorzenia nerek i wątroby. Jest również wiele informacji wskazujących na to, że powinni się jej wystrzegać również sportowcy. Ze względu na zwiększoną podaż tłuszczów i białka, niezwykle istotna podczas stosowania tej diety jest opieka lekarska oraz regularne badania krwi i moczu - podpowiada Natalia Chybzińska, dietetyk, catering dietetyczny Kukuła Healthy Food.

Zasady diety:

Za podstawowe źródło białka przyjmujemy drób, chudą wołowinę, białe ryby oraz jaja.

Zdrowe i dobrej jakości tłuszcze to jeden z podstawowych składników tej diety. Szczególnie ważne są kwasy tłuszczowe omega 3, które są korzystne dla naszego mózgu i serca. Ich najlepszym źródłem będą tłuste ryby morskie, olej z pestek winogron, olej słonecznikowy, oliwa z oliwek, siemię lniane, orzechy, migdały, pestki dyni, a także produkty sojowe.

Węglowodany spożywamy w ograniczonej ilości, ale nie wykluczamy ich całkowicie z diety. Warto wybierać produkty jak najmniej przetworzone i o niskim indeksie glikemicznym, takie jak kasza gryczana i brązowy ryż. Pamiętajmy również, że przy zwiększonej podaży białka, zwiększa się ryzyko zakwaszenia organizmu. W diecie nie powinno więc zabraknąć świeżych ogórków, buraków, brokułów, sałaty, pomidorów i jabłek.

Aby po zakończeniu diety uniknąć efektu jo-jo, powinniśmy stopniowo zwiększać liczbę węglowodanów.

Dieta SIRT – restrykcyjna, oparta na określonej liczbie składników

- Na korzyść diety SIRT przemawia jej "rewolucyjny" sposób odżywiania. Dzięki niej codziennie dostarczamy dla naszego organizmu dużą porcję witamin i minerałów pochodzących ze świeżo wyciskanych soków z surowych warzyw i owoców. Dieta pomaga oczyścić organizm z toksyn, a dzięki temu sprzyja lepszemu samopoczuciu. Jednak, według mnie, nie powinno jej się stosować dłużej niż dwa tygodnie. Po tym czasie zalecam dobrze zbilansowaną dietę na poziomie 1500 kcal lub inną kaloryczność dobraną przez dietetyka. Na niekorzyść diety SIRT przemawia z góry narzucona kaloryczność, która dla niektórych osób, szczególnie mężczyzn potrzebujących wyższej kaloryczności, może być zbyt niska. Poza tym, pierwszy etap diety to tylko 1000 kcal, w którym mamy 3 soki i 1 posiłek, co z jednej strony ma nam pomóc w oczyszczeniu organizmu i przygotować na kolejne etapy diety, ale z drugiej wymagają silnej woli, aby "wytrzymać" na tak niskiej kaloryczności - mówi Natalia Chybzińska.

Zasady diety SIRT: