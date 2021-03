Zadbaj o poranne rytuały

W zimę, kiedy dzwoni nasz budzik, zazwyczaj jest jeszcze ciemno więc jedyne na co mamy ochotę to włączenie drzemki i odwrócenie się na drugi bok. Sytuacja wygląda nieco inaczej na wiosnę, kiedy budzi nas piękne słońce. Od razu chce się wstać i zacząć działać.

Jeśli natomiast pierwsze,”co robisz po przebudzeniu”, to sprawdzenie swoich profili w mediach społecznościowych lub włączenie telewizora, warto to zmienić.

Poranne rytuały determinują to, w jaki sposób spędzimy dzień. Jeśli zaczniemy go od nadmiaru bodźców i informacji, często negatywnych, może to wpłynąć na nasz nastrój, a tym samym efektywność.

Propozycje zdrowych porannych rytuałów:

Zacznij dzień od pozytywnych myśli, np. “dzisiaj jest piękna pogoda więc po pracy pójdę na spacer”. Unikaj natomiast tych negatywnych w stylu “dzisiaj znowu mam tyle pracy i na pewno się z wszystkim nie wyrobię”.

Nie korzystaj z mediów społecznościowych przed śniadaniem.

Zrób krótką poranną gimnastykę, możesz to zrobić jeszcze w łóżku lub wstać i wykonać kilka ćwiczeń na stojąco. To naprawdę nie musi być długi trening, nawet 5 min ruchu może pomóc pobudzić Twój układ krążeniowy.

Przygotuj sobie coś do picia, szklankę letniej lub ciepłej wody lub herbatę z ulubionymi dodatkami. Jeśli nie jesteś rannym ptaszkiem, zrób to już wieczorem.

Może spróbujesz medytacji, która m.in. pomoże Ci wykształcić lepszą uważność?

Przygotuj zdrowe śniadanie, najlepiej jeśli zaplanujesz je wcześniej i przygotujesz wieczorem większość składników. Jeśli nie masz czasu gotować, zadbaj o to żeby catering dietetyczny czekał rano pod Twoimi drzwiami.

Korzystaj z pięknej pogody i dużo spaceruj

Piękna wiosenna pogoda aż kusi, aby z niej skorzystać i wyjść na spacer. Spacer ma nieocenione korzyści zdrowotne. Sama pomyśl, jak się czujesz kiedy chociaż na chwilę wyjdziesz się przewietrzyć? Bystrzejszy umysł, więcej energii do działania, a to jeszcze nie wszystko. Udowodniono, że wystarczy 20 minut spaceru dziennie, aby zmniejszyć ryzyko przedwczesnego zgonu o ⅓.

Spacer pomoże Ci również w zrzuceniu nadmiernych kilogramów, ponieważ szybki 30 minutowy spacer spala 150-200 kcal. Jeśli połączysz spacery z odpowiednią dietą, szybko zauważysz efekty na wadze.

Zaplanuj zdrowe żywienie

Po zimie nasze organizmy potrzebują odżywienia w postaci zdrowego jedzenia bogatego w witaminy i składniki mineralne. Najłatwiej o to zadbać, włączając do diety warzywa i owoce, które zaczynają na wiosnę być coraz bardziej dostępne, a na dodatek ich smak jest o wiele lepszy niż zimą.

Mamy dla Ciebie garść pomysłów na wprowadzenie większej ilości warzyw i owoców do codziennego jadłospisu:

Do śniadania dołóż kilka rodzajów warzyw: rzodkiewki, ogórki, pomidory. Posyp całość świeżym szczypiorkiem i natką pietruszki lub kiełkami.

Na II śniadanie przygotuj koktajl z sezonowych owoców z dodatkiem np. szpinaku lub jarmużu.

Do obiadu zaplanuj surówkę, np. z kapusty, a szczególnie ta czerwona ma mnóstwo korzystnych składników.

Kilka razy w tygodniu na kolację zjedz sałatkę, baw się składnikami i urozmaicaj ją, aby Ci się nie znudziła.

Zawsze miej w domu świeże warzywa i owoce, aby móc po nie sięgnąć w ramach zaplanowanych posiłków.

Owoce i warzywa kupuj w promocji - w ten sposób zaoszczędzisz pieniądze i uratujesz towar przed wyrzuceniem, ale i dodatkowo będziesz miała większą motywację, żeby zjeść je od razu.

Możesz również zamówić catering dietetyczny, w którym dietetycy dbają o to, żeby w codziennym menu pojawiła się odpowiednia ilość warzyw i owoców.

Wiosna to idealny czas na wprowadzenie chociażby drobnych nawyków, które poprawią jakość Twojego życia, komfort psychiczny i kondycję zdrowotną. Opisanych przez nas nawyków nie musisz wprowadzać na hura i od zaraz. Wybierz sobie chociaż jedno zadanie i spróbuj je wprowadzić już teraz!