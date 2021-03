Wraz z nadchodzącą wiosną wiele z nas poświęca więcej uwagi swojej cerze. Po zimie często jest ona przesuszona, odwodniona i wygląda na zmęczoną. O skórę można dbać na wiele różnych sposobów – pijąc duże ilości wody, uprawiając regularną aktywność fizyczną, która dotlenia ciało i skórę, a także stosując się do zasad zdrowej, racjonalnej diety. Jednak to nie wszystko – warto zadziałać także bezpośrednio. Świetne działanie na cerę mają także odżywcze maseczki, które w zależności od doboru składników będą wpływać ujędrniająco, nawilżająco czy oczyszczająco.

Reklama

Większość kobiet bardzo lubi pielęgnacyjne rytuały – poniżej przedstawiamy kilka przepisów na maseczki na bazie nabiału, które zadbają o naszą skórę.

Dlaczego nabiał?

Produkty mleczarskie to podstawowe składniki diety wielu Polaków, które dostarczają naszemu organizmowi cennych wartości odżywczych i minerałów. Nie jest jednak tajemnicą, że dobroczynne witaminy wchłaniane są także przez skórę, dlatego właśnie chociażby twarożek, który zawiera wapń, potas, cynk czy witaminy A, D i E, może być idealnym kosmetykiem. Połączony ze startym zielonym ogórkiem i nałożony na oczyszczoną wcześniej skórę, idealnie ją odżywi i zadziała antyoksydacyjnie.

Maślanka idealna dla figury, ale też dla cery

Doskonale wiemy, że maślanka (np. Maślanka Mrągowska) to sprzymierzeniec naszego zdrowia i szczupłej figury. Warto jednak wiedzieć, że sprawdzi się także jako kosmetyk. Szczególnie powinny ją przetestować osoby, które często zmagają się z opuchniętymi powiekami. Maślanka nałożona na oczyszczoną skórę likwiduje obrzmienia, a także ją rozjaśnia. Wystarczy wziąć dwa płatki kosmetyczne i zamoczyć je w schłodzonym napoju. Następnie nałożyć je na powieki – ważne, by wcześniej wykonać staranny demakijaż i stonizować skórę. Gdy płatki pod wpływem ciepła skóry ogrzeją się, należy powtórzyć proces, a po kilkunastu minutach przemyć twarz przegotowaną, letnią wodą. Efekt? Odżywiona skóra bez podrażnień.

Maseczka z kefiru, która czyni cuda

Jeśli cera jest skłonna do wyprysków, szukamy sposobu, który szybko się z nimi upora. Idealnym opatrunkiem dla skóry problemowej jest maseczka z kefiru. Wystarczy zmieszać 1 łyżkę kefiru z ½ łyżki mąki ziemniaczanej. Przygotowaną mieszankę nakładamy na twarz i dekolt, a po 15 minutach zmywamy. To sposób, który pomoże uporać się z uciążliwymi krostkami – to za sprawą bakterii probiotycznych zawartych w kefirze

Nabiał i miód – połączenie idealne

Kto z nas nie zna wyjątkowego smaku białego twarogu z miodem? Kilka łyżek twarogu Mazurski Smak, miód i cynamon to idealna kompozycja na kanapkę albo nadzienie do naleśników. Okazuje się jednak, że z powodzeniem możemy taką mieszankę położyć na twarz i dekolt. Po kilkunastu minutach papkę należy zmyć letnią wodą. Cera po takim zabiegu będzie odżywiona i zregenerowana. Jeśli mamy wrażliwą skórę – zrezygnujmy z cynamonu, który może podrażniać.

Mleczna kąpiel dla dłoni

Jaki był jeden z sekretów piękna Kleopatry? Źródła donoszą, że były to kąpiele w mleku. Mleko nawilża skórę i łagodzi podrażnienia. Na początek warto wypróbować ten sposób, mocząc dłonie w mlecznym napoju – staną się po tym gładkie i odżywione. Jeśli polubimy ten odprężający rytuał, może kolejnym krokiem będzie kąpiel, do której dolejemy trochę Łaciatego? Nasza skóra z pewnością to doceni.

Wykorzystuję, nie marnuję

Poza oczywistym aspektem, że dzięki maseczkom możemy w naturalny sposób nawilżyć i odżywić cerę jest jeszcze jeden atut. To idealne rozwiązanie na pełne wykorzystanie produktów spożywczych, które dzięki temu nie zmarnują się. Następnym razem, po otwarciu np. jogurtu, który został użyty do zrobienia sosu, z powodzeniem możemy zastosować go jako kompres na twarz.