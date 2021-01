Przeprowadzone badanie trwało cztery tygodnie i było podzielone na dwie grupy. Jedna stosowała dietę roślinną o niskiej zawartości tłuszczu, a druga miała dietę zwierzęcą o niskiej zawartości węglowodanów. Uczestnicy zamienili jadłospisy po dwóch tygodniach.

Osoby na diecie niskotłuszczowej opartej na roślinach zjadały dziennie od 550 do 700 kalorii mniej niż na diecie niskowęglowodanowej. Uczestnicy schudli na obu dietach, ale tylko dieta niskotłuszczowa doprowadziła do znacznej utraty tkanki tłuszczowej, co było połączone z wyższym poziomem insuliny i glukozy we krwi.

Wyniki sugerują korzyści dla obu diet w perspektywie krótkoterminowej.