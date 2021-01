Wraz z wiekiem skóra traci jędrność i naturalną elastyczność. Stosując się do naszych porad, zadbasz odpowiednio o swój biust w domowych zaciszu:

1. Pamiętaj o peelingu! Zadbaj nie tylko o skórę na twarzy, udach lub brzuchu, ale także tą w okolicy dekoltu i piersi. Staraj się omijać sutki, które są wrażliwe.

2. Alternatywa dla morsowania - polewaj dekolt naprzemiennie ciepłą i zimną wodą. Nie tylko zahartujesz organizm, ale poprawisz jędrność Twojego biustu. Możesz również wykonać masaż kostkami lodu w okolicach klatki piersiowej.

3. Nawadniaj się, pij minimum 1,5 - 2 l wody dziennie.

4. Badaj się sama podczas kąpieli czy relaksu w wannie. To ważne by ten nawyk wyrobić sobie jak najwcześniej. Będąc w domu, unieś nad głowę lub połóż prawą rękę z tyłu głowy, a lewą dłoń na prawej piersi. Delikatnie naciskając trzema środkowymi palcami zataczaj małe kółeczka na piersi, z góry na dół i z powrotem. Wykonaj to samo z lewą piersią. Pamiętaj by sprawdzać w ten sposób swoje piersi raz na miesiąc.

5. Unikaj źle dopasowanych, ciasnych, usztywnionych biustonoszy. Przez ucisk na piersi utrudnione jest prawidłowe krążenie krwi, a Twoje samopoczucie i komfort podczas dnia maleją.

Jak poprawić wygląd biustu?

- Postaraj się nie spać na brzuchu, zadbaj o swoją dietę, pij dużo wody i chodź wyprostowana. Jako producent bielizny damskiej musimy wspomnieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Biustonosz! Wiele kobiet ma problem z tym, jak dobrać stanik, dlatego w razie potrzeby skorzystaj z usług doświadczonych brafitterek. Pamiętaj: dobry biustonosz zapewnia wygodę i komfort noszenia, a jednocześnie stabilnie podtrzymuje piersi - radzi projektantka bielizny Kornelia Adamek z firmy Samanta Lingerie.

4 domowe ćwiczenia na jędrny biust polecane przez ekspertki z Samanta. Pamiętaj by przed przystąpieniem do ćwiczeń przez 15 minut rozgrzać swoje ciało, przygotuj butelkę z wodą, matę i ręcznik.

1. Stań w rozkroku, złącz dłonie na wysokości klatki piersiowej, unieś łokcie. Naciskaj przez 3 sekundy naprzemiennie raz lewą dłonią na prawą, następnie prawą na lewą.

2. Weź butelki/hantle. Stań w rozkroku, wyciągnij proste ręce przed siebie. Kolejnym krokiem jest odwodzenie ramion na boki, następnie powrót do pozycji wyjściowej. Pamiętaj o spokojnym, regularnym oddechu.

3. Czas na damskie pompki, czyli ćwiczenie w wersji z opartymi kolanami o matę. Pamiętaj, aby plecy były proste, ręce na szerokości barków. Możesz także wykonać uginanie ramion w innej pozycji, stojąc w niewielkiej odległości przodem do ściany. Uginasz ręce – wdech. Prostujesz – wydech. Tradycyjne pompki to dla Ciebie łatwizna? Zazdrościmy i zachęcamy do wykonania serii ćwiczeń.

4. Połóż się na macie, zegnij nogi, stopy podparte. Weź butelki/hantle. Unieś ręce nad głowę. Powoli wykonuj ruch rąk za głowę, uginając łokcie. Wróć do pozycji wyjściowej.