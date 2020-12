O trendach na 2021 rok w branży kosmetycznej opowiedziała Agnieszka Śliwa, menadżer ds. rozwoju marek w Kontigo.

1. Ekologia to podstawa

Tak, jak w poprzednich latach będziemy stawiać na kosmetyki bio, eko oraz vegan. To obszar rozwijający się nie tylko w kosmetyce, ale niemalże we wszystkich sferach naszego życia. Oczekiwania od kosmetyków w tych nurtach są coraz większe. Na szczęście technologia ewoluuje wprost proporcjonalnie do wymagań, dlatego na rynku będą pojawiać się coraz bardziej zaawansowane produkty, wykorzystujące np. roślinne komórki macierzyste czy spilantol (roślinną alternatywę botoksu). Pojawi się wiele innowacyjnych nowości, o zaawansowanym działaniu, rozprawiających się skutecznie ze zmarszczkami czy utratą gęstości skóry (takich jak np. kosmetyki bazujące m.in. na jaskółczym gnieździe czy kamieniu księżycowym).

Dla świadomej konsumentki istotny jest nie tylko krótki skład kosmetyku, ale też jego skuteczność. Po kilku latach odsuwania chemicznych kosmetyków na bok, dostrzegamy, jak ważna dla skuteczności pielęgnacji jest równowaga między składnikami naturalnymi a syntetycznymi. Pozwala uzyskać idealny balans pomiędzy efektami stosowania produktu i odpowiedzialnością za środowisko naturalne. Dlatego też, równie ważne jest opakowanie oraz tzw. ślad węglowy. Tutaj naczelną zasadą jest – im mniej tym lepiej. Z tego względu trend na minimalistyczne opakowania, a także na te z surowców wtórnych czy biodegradowalnych, niewątpliwie się umocni. Ważna będzie także forma kosmetyku, więc możemy przewidywać dalszy rozkwit produktów do mycia i pielęgnacji włosów czy ciała w kostkach.

2. Nowy wymiar domowej pielęgnacji

Efektem pandemii jest przeniesienie salonów kosmetycznych do naszych domów. Trend ten będzie na mocnej pozycji także w roku 2021. Nie oznacza to, że zrezygnujemy z profesjonalnych zabiegów, ale będziemy bardziej odważne w stosowaniu silniejszych i nowych kosmetyków. Przykładowo, szeroko obecne w kosmetykach będą kwasy – zarówno w pielęgnacji skóry twarzy, ciała, jak i głowy. Nadchodzący rok przyniesie nową gamę toników o mocnym działaniu, właśnie dzięki wykorzystaniu kwasów. Zdecydowanie nie będą to kosmetyki dla każdej z nas, ale na pewno warto się nimi zainteresować.

Coraz chętniej będziemy także sięgać po maski stosowane na noc, nie tylko do twarzy, ale także do ciała, dłoni czy ust. Możliwości odpoczywania z maską na skórze przez kilka godzin nie zapewni nam nawet najlepszy salon.Nie tylko kosmetyki, ale i akcesoria do pielęgnacji mają istotny wpływ na kondycję skóry. W dalszym ciągu hitem będzie szczotkowanie, rolowanie i masowanie. Do tego celu wykorzystywane będą, zgodnie z trendami, szlachetne kamienie o fantastycznych właściwościach czy surowce naturalne, takie jak bambus lub włókna agawy.

3. Ochrona przed słońcem i smogiem

Codzienna ochrona przed promieniowaniem UV będzie ważna już nie tylko w pielęgnacji twarzy, ale też i ciała. Oprócz popularnych kremów BB, filtry pojawiają się powszechnie także w kremach do twarzy oraz balsamach do ciała.

Jednocześnie mamy też dobre wiadomości dla fanek skóry muśniętej słońcem. Na rynku pojawia się coraz więcej kremów, toników i balsamów, które przy regularnym użyciu mają zapewnić nam lekką opaleniznę lub natychmiastowy efekt glow. Najważniejszą cechą tych produktów jest piękny zapach, łatwość stosowania, bardzo często dobry skład i oczywiście naturalny efekt.

Analogicznie do ochrony przed słońcem, jesienią i zimą równie skutecznie będziemy chciały chronić naszą skórę przed negatywnym wpływem smogu. Dlatego trend na kosmetyki antipollution będzie się mocno rozwijał nie tylko w roku 2021, ale także w kolejnych latach - co najważniejsze także w segmencie kosmetyków naturalnych.

4. Nowe składniki

Coraz bardziej zaawansowane technologie i wieloletnie badania pozwalają na odkrywanie właściwości składników dotąd niedocenianych w kosmetyce. Od kilku sezonów coraz głośniej mówi się o oleju z konopi, który ma silne właściwości regeneracyjne czy oleju z opuncji figowej, zwanym potocznie naturalnym botoksem. W kolejnym roku możemy spodziewać się wielu produktów, które wykorzystają ich dobroczynne właściwości.

Po latach zachwytu nad aloesem odkrywamy wspaniałe właściwości roślin oraz owoców popularnych w naszej szerokości geograficznej. Jabłko, ogórek, wiśnia czy rzeżucha to tylko kilka przykładów składników, o których na pewno usłyszymy w kolejnych latach.

5. Włosowy szał

Uzyskanie pięknych i lśniących włosów możliwe jest tylko dzięki dobremu rozpoznaniu ich struktury i zapewnieniu odpowiedniej pielęgnacji, której początkiem powinna być zdrowa i zadbana skóra głowy. Pielęgnacja włosów oraz skóry głowy to jedna z prężniej rozwijających się kategorii. Liczba kosmetyków oraz zabiegów, którym możemy poddać nasze kosmyki, nie ustępuję rytuałom znanym w pielęgnacji twarzy. Toniki, wcierki czy peelingi do skóry głowy staną się absolutnym „must have” w łazience każdej kobiety marzącej o zdrowych, lśniących włosach. Olejowanie, znane od lat w wąskim gronie włosomaniaczek, stanie się już wkrótce jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Piękne i zadbane włosy to także ochrona, nie tylko przed temperaturą czy stylizacją, ale także przed słońcem, dlatego segment kosmetyków z filtrem będzie się dynamicznie rozwijał także wśród produktów do włosów.

Ogromny wpływ na kształtowanie się przyszłych trendów miała i wciąż ma epidemia koronawirusa. Zamknięte w domach, mogłyśmy poświęcić więcej czasu na pielęgnacyjne eksperymenty. Wiele kobiet zauważyło spektakularne efekty, które uzyskały właśnie dzięki świadomej oraz konsekwentnej pielęgnacji. Te wnioski zostaną z nami zdecydowanie na dłużej.