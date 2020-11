Wygodne łóżko to tak naprawdę początek na drodze do osiągnięcia tego, co powinien dawać organizmowi sen.

... Ważny jest też odpowiedni materac, dopasowujący się do kształtu ciała. Reklama Jaka temperatura w sypialni jest optymalna? Z czego powinny być wykonane poszewki na pościel? Sprawdź wszystko, co powinieneś wiedzieć o higienie snu. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję