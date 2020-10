Ponieważ nie wszystkie preparaty podczas mycia pomagają skutecznie pozbyć się sebum, w konsekwencji mieszek włosowy cały czas jest zalany wydzieliną łojotokową, która z czasem powoduje proces krystalizacji czego następstwem może być stan zapalny a w konsekwencji łysienie.

Nadmierna produkcja sebum często jest wynikiem sytuacji stresowych. Aktywność gruczołów łojowych jest większa w wyniku stresu. Gruczoły łojowe są pobudzane do szybszej reakcji w wyniku odpowiedzi gospodarki hormonalnej na stres. Sytuacje stresowe mogą być również indukatorem łysienia telogenowego.

Przy nadmiernie wydzielanym łojotoku warto również sprawdzić poziom cynku, ponieważ jego niedobór także może powodować nadmierną produkcję sebum, wypadanie włosów a nawet łysienie androgenowe powiązane z predyspozycją genetyczną. Aby poradzić sobie z problemem, ważne jest działanie dwutorowe. Po pierwsze musimy redukować stres. Po drugie musimy odpowiednio pielęgnować skórę głowy.

- Dodatkowo kiedy mamy do czynienia z Łojotokowym Zapaleniem Skóry, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy, skóra głowy jest zaczerwieniona, swędząca i znajduje się w niej nagromadzona skrystalizowana wydzielina łojowa. W takim przypadku mamy do czynienia ze schorzeniem autoimmunlogicznym, w którym główny udział mają limfocyty T powodujące stan zapalny. Jest to powszechnie występującą i przewlekła choroba skóry. Bardzo ważne jest, aby szybko udać się do specjalisty i wprowadzić terapię oczyszczającą oraz zredukować rumień - wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Aby pozbyć się łojotoku, ważne jest, aby myć głowę tak często, jak to jest potrzebne. Jeśli skóra głowy wymaga, aby myć ją codziennie, powinniśmy to robić. Jednak bardzo ważne jest dobranie odpowiedniego szamponu do codziennego mycia. Czy szampon jest właściwy możemy rozpoznać podczas stosowania kiedy skóra nie drapie, nie swędzi, nie mamy łupieżu, ani rumienia. Nie zawsze ten sam szampon służy każdej osobie.

Jak wyjaśnia trycholog, Polacy źle dobierają szampon, bądź nie umieją myć głowy.

- Spotykam się z taką tendencją nawet u 80% pacjentów, którzy używają szamponów zbyt agresywnych bo zbyt oczyszczających. Przy nadmiernym używaniu takiego szamponu gruczoły pracują aktywniej, aby nadrobić wydzielanie łojotoku i ponownie go dostarczyć, ponieważ taki szampon zredukował cały biofilm. Osoby, które mają problemy skórne takie jak ŁZS albo łojotok, często sięgają po szampony dziecięce, co nie jest dobrym rozwiązaniem ponieważ każdy szampon jest dedykowany do odpowiedniej skóry. Szampony dziecięce mają inne Ph (ok. 7+) niż u osób dorosłych - mówi Anna Mackojć.

Należy również pamiętać o myciu głowy od razu po intensywnych treningach. Nie powinno czekać się kilka godzin na wieczorne mycie przed pójściem spać. Dodatkowo osoby, które wykonują pracę fizyczną powinny również szczególnie pamiętać o myciu głowy bezpośrednio po pracy, tak samo w przypadku osób uprawiających jogging. Aby utrzymać skórę głowy w dobrej kondycji ważna jest właściwa pielęgnacja, w tym wypadku sprzymierzeńcem może okazać się po prostu dobrze dobrany szampon.