Włosy to zrogowaciałe twory naskórka, które występują niemal na całej powierzchni ciała. Wyrastają z tzw. mieszka włosowego, na którego dnie znajduje się cebulka nazywana również macierzą i to jedyny żywy fragment włosa. W cebulce znajdują się również komórki pigmentowe odpowiedzialne za kolor, wzrost oraz gruczoły łojowe powodujące przetłuszczanie się włosów. Pozostała część, która znajduje się nad powierzchnią skóry, to łodyga i jest całkowicie martwa.

Łodyga składa się z warstw korowej i osłonki, która stanowi zewnętrzną część włosa i przypomina kształtem rurkę zbudowaną z nachodzących na siebie komórek zwanych łuskami. Kiedy włos jest zdrowy łuski przylegają do siebie dzięki spoiwu i ceramidom, zapewniając włosom ochronę przed utratą wilgoci i czynnikami zewnętrznymi, to stan osłonki decyduje o połysku włosa i jego elektryzowaniu się.

- Aby włosy były w dobrej kondycji warto wybierać maski do włosów i skóry głowy zawierające antyoksydanty, które regenerują skórę głowy i łodygę włosa. Do składników wykazujących działanie antyoksydacyjne zaliczamy witaminy C+E, jak również polifenole czy fitoestrogeny. W pielęgnacji skóry głowy i włosów warto sięgnąć po preparaty zawierające: kwas hialuronowy, kolagen, aloes, pantenol oraz mocznik, minerały morskie i witaminę E. Można również korzystać z domowych produktów takich jak oliwa z oliwek czy rozgniecione awokado – podpowiada Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Zarówno żywa jak i martwa część włosa zbudowana jest z białka zwanego keratyną, która składa się z różnego rodzaju aminokwasów w różnym fragmencie włosa. Wewnętrzna część nazywana korową przypomina kształtem wrzeciona komórek keratynowych. Takie ułożenie gwarantuje wysoką odporność na zrywanie i wyginanie.

- Keratyna to białko, które jest główny budulcem włosów, oprócz niej włos powinien również zawierać ok. 10% wody. Reszta to minerały, lipidy oraz melanina odpowiedzialna za kolor włosów. Ciekawym odkryciem w pielęgnacji włosów jest puder perłowy, który uzyskuje się z autentycznych czarnych pereł japońskich. Zawiera m.in. proteinę perłową zwaną conchiolin, która według wzoru strukturalnego odpowiada dokładnie ludzkiej keratynie i pozwala dokładnie regenerować łodygę włosa. Dodatkowo proces regeneracji jest długotrwały ponieważ proteina perłowa zawiera 20 niezbędnych aminokwasów, które są potrzebne do wytworzenia ciała włosa – dodaje Anna Mackojć.

Co ciekawe włosy w zależności od rodzaju mają różny kształt w przekroju poprzecznym. Włosy proste są okrągłe, faliste w kształcie elipsy, kręcone wyglądają jak spłaszczony owal, kędzierzawe mają kształt nerki, natomiast włosy o najmocniejszym skręcie po przecięciu przypominają rogalik.

Niezależnie jednak od rodzaju włosa najważniejsze jest dostarczenie im odpowiednich składników odżywczych. Kondycja naszych włosów jest efektem działań wielu czynników, dotyczących zarówno zewnętrznej pielęgnacji począwszy od wyboru odpowiedniego szamponu, technik mycia i masażu aż po stosowanie właściwej diety i suplementacji.