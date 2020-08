Pierwsze wzmianki o makijażu sięgają aż starożytnego Egiptu. To już wtedy używano pierwowzorów kredki do oczu, a malowały się i kobiety, i mężczyźni. Od tamtych czasów zarówno produkty do malowania i pielęgnacji, jak i samo postrzeganie makijażu, podległy znaczącym zmianom. Aktualnie trendy zmieniają się co sezon, a preferencje Polek ewoluują.

Reklama

Ile Polki i Polacy wydają na kosmetyki w ciągu roku? Czym kierują się, kupując produkty do pielęgnacji i makijażu? Jaki jest stosunek kobiet i mężczyzn wobec kosmetyków ekologicznych? I jak wypadamy na tle innych krajów? Zespół analityczny Picodi.com odpowiedział na te i inne pytania związane z rynkiem kosmetycznym.

Preferencje kosmetyczne Polek

Kosmetyczki Polek są bardzo obszerne — średnio znajduje się w nich aż 28 produktów. Nie dziwi więc fakt, że przeciętna Polka wydaje na kosmetyki około 1414 zł w ciągu roku. Z drugiej strony, spośród tych 28 kosmetyków, respondentki używają regularnie zaledwie dziesięciu. Może to być spowodowane faktem, że aż 57% ankietowanych Polek kupuje swoje ulubione kosmetyki kiedy są one w promocji, a więc na zapas. Tylko jedna piąta (19%) kupuje produkty gdy się skończą, a pozostałe 24% kupuje, kiedy najdzie je na to ochota.

Jakie kosmetyki najchętniej kupują Polki? Większość ankietowanych, bo aż 68%, jako główny czynnik decydujący o zakupie wybrały cenę. Tuż za ekonomicznymi pobudkami znalazł się skład — 60% Polek kupując kosmetyki kieruje się składnikami, z których zostały wytworzone. Mniej istotne okazały się rekomendacje znajomych i blogerów (oba 22%) oraz opinie specjalistów, takich jak kosmetyczki czy dermatolodzy (19%).

Zważywszy, że cena jest najważniejszym aspektem dla większości Polek, nie jest zaskakujące to, że tylko 13% ankietowanych preferuje kosmetyki premium, z wyższej półki cenowej. Prawie trzy czwarte pozwala sobie na zakup takich kosmetyków tylko od czasu do czasu, a 17% nie kupuje ich wcale. Podobnie jest z kosmetykami ekologicznymi, których popularność w Polsce znacząco wzrosła w ciągu ostatnich lat. Jednakże, zdecydowana większość respondentek (81%) zaznaczyła, że kupuje ekokosmetyki tylko wtedy, gdy ich cena jest przystępna. 11% zadeklarowało, że kupują głównie kosmetyki naturalne (niezależnie od ceny), a 8% stwierdziło, że aspekt ekologiczny kosmetyków wcale ich nie interesuje.

Makijaż po polsku

Dla wielu kobiet, makijaż jest nieodłącznym elementem porannej rutyny. Mniej niż jedna dziesiąta ankietowanych Polek, bo tylko 8%, nie maluje się wcale. Wśród tych kobiet, które lubią makijaż, jedna trzecia maluje się codziennie. Większość respondentek (64%) nakłada makijaż tylko czasami, a 4% wyłącznie na wyjątkowe okazje.

Ile czasu przeciętnie Polki spędzają przed lustrem? Wśród kobiet pomiędzy 18 a 50 rokiem życia, 53% robi makijaż od pięciu do piętnastu minut, a 14% mieści się w zaledwie pięciu minutach. Jedna trzecia ankietowanych Polek poświęca na makijaż zdecydowanie dłużej, nawet pół godziny.

Przeciętna damska kosmetyczka zawiera w sobie mnóstwo produktów, w tym wiele tego samego rodzaju. Przykładowo, Polki posiadają średnio 7 szminek, 7 cieni do powiek, 3 kredki do ust, 2 rodzaje różów, 3 tusze do rzęs i aż 8 lakierów do paznokci.

Najczęściej używane kosmetyki do makijażu

W Polsce najpopularniejszymi produktami do makijażu są tusz do rzęs, podkład, puder, korektor i rozświetlacz, a kobiety na kosmetyki wydają średnio 319 € rocznie. Jak wygląda sytuacja u naszych sąsiadów?

Mniejszą kwotę od Polek na kosmetyki wydają Czeszki — 232 €. Wśród ulubionych pięciu produktów, oprócz tuszu, podkładu i korektora, znalazły się jednak szminka i kredka do brwi. Co zaskakujące, dużo mniej wydają też Niemki, bo tylko 164 € rocznie.

O wiele więcej wydaje się w Wielkiej Brytanii (448 €), gdzie kobiety najbardziej upodobały sobie szminki. Więcej niż w Polsce na kosmetyki wydają także Amerykanki (351 €) i Irlandki (328 €).

A gdzie ci mężczyźni?

Reklama

A jak na rynku kosmetyków odnajdują się mężczyźni? Przede wszystkim, na kosmetyki wydają zdecydowanie mniej niż kobiety — 480 zł rocznie, czyli jedną trzecią tego, co płeć piękna. Posiadają też około połowę mniej produktów (9 sztuk), choć regularnie używają pięciu. Co ciekawe, tylko 60% ankietowanych mężczyzn kupuje kosmetyki samemu — pozostałe 40% przyznało, że kosmetyki kupuje im ich druga połówka lub mama.

W przeciwieństwie do Polek, mężczyźni zazwyczaj kupują kosmetyki dopiero jak te się skończą (73%). Tylko 17% kupuje kosmetyki wtedy, gdy są na promocji, a 10% po prostu wtedy, kiedy najdzie ich ochota. Podczas zakupu Polacy kierują się głównie składem i osobistymi preferencjami (kolejno 48 i 38%). Mniej interesuje ich cena (36%), marka (21%) czy rekomendacje ekspertów (20%).

Polacy są też mniej zainteresowani kosmetykami premium — więcej niż połowa ankietowanych (56%) zadeklarowała, że nie kupuje ich wcale. 44% decyduje się na zakup kosmetyków z wyższej półki czasami, a tylko 3% preferuje je w każdej sytuacji. Trochę więcej zainteresowania widać wobec kosmetyków ekologicznych — 10% badanych mężczyzn preferuje kosmetyki ekologiczne niezależnie od ceny. 50% wybiera je, gdy są przystępne cenowo i aż 39% deklaruje, że wcale nie jest zainteresowana ekologią, jeśli chodzi o kosmetyki.

Przedstawione badanie opiera się na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród 9300 osób z 44 krajów świata w czerwcu 2020 roku.