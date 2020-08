Zasada nr 1: Oczyszczaj

Reklama

Dokładne usuwanie zanieczyszczeń to jeden z najbardziej istotnych etapów pielęgnacji skóry, a także podstawa pięknego, zdrowego wyglądu.

– Latem wiele kobiet decyduje się na lżejszy makijaż, rezygnując z podkładów lub zastępując je popularnymi kremami BB. Wysokie temperatury sprawiają jednak, że nasza skóra wydziela więcej sebum, a tłusta warstwa przyciąga więcej zanieczyszczeń. To z kolei może sprzyjać powstawaniu nieestetycznych zaskórników – przestrzega Bianka Juhász, ekspertka marki Nu Skin®.

Dlatego tak ważne jest właściwe oczyszczanie cery, zarówno podczas porannej, jak i wieczornej pielęgnacji. W tym celu warto wybrać kosmetyk, który dodatkowo nie obciąży skóry i będzie miał lżejszą konsystencję. Idealnie, jeśli wymaga użycia wody. Dzięki temu nie tylko pozbędziemy się zanieczyszczeń, ale także odświeżymy twarz i zmniejszymy ryzyko zapychania porów.

Zasada nr 2: Nawilżaj

Ochrona przeciwsłoneczna to letni niezbędnik. I choć raczej w tym roku niewiele osób zdecyduje się spędzić wakacje w tropikach, to i tak bez kremu z wysokim filtrem nie powinno się wychodzić z domu. Właściwe zabezpieczenie skóry przed nadmiernym promieniowaniem to podstawa. Kompleksowa pielęgnacja jednak na tym się nie kończy – warto pamiętać także o odpowiednim nawilżeniu.

– Dostarczenie skórze optymalnych składników odżywczych pozwala zniwelować oznaki starzenia i dłużej cieszyć się młodym, promiennym wyglądem. Najlepiej, jeśli kosmetyk zawiera substancje aktywne, wpierające odnowę komórek – przyznaje Bianka Juhász.

Zasada nr 3: Zapobiegaj starzeniu się skóry

– Latem skóra narażona jest na czynniki, które mogą przyspieszać procesy jej starzenia. W dodatku podczas urlopu niejedna z nas robi sobie przerwę od pielęgnacyjnych rytuałów. To błąd. Zwłaszcza jeśli chcemy pochwalić się nieskazitelną cerą po powrocie do pracy, czy zachować młodzieńczy wygląd jak najdłużej. W tym celu najlepiej sprawdzą się preparaty, które wykorzystują najnowsze rozwiązania technologiczne i łączą w sobie wiele funkcji – radzi Bianka Juhász.

Zasada nr 4: Nie zapominaj o pielęgnacji na noc

– Noc to idealny czas na regenerację skóry. Warto wspomóc naturalne procesy odnowy komórkowej. W tym celu zalecam stosowanie preparatów o „bogatszym”, bardziej skoncentrowanym składzie. Dobrze, jeśli będą zawierały na przykład kwas hialuronowy, który jest wyjątkowym sprzymierzeńcem młodej cery, dzięki właściwościom wiązania wody – wyjaśnia ekspertka.

Pamiętaj, że zwłaszcza latem warto pamiętać o złotej zasadzie „mniej znaczy więcej” i postawić na naturalny look. Twoja skóra będzie Ci wdzięczna za odpoczynek od ciężkiego makijażu. A jeśli nie zapomnisz o kilku podstawowych zasadach pielęgnacji, wrócisz z urlopu wypoczęta, a Twoja skóra będzie przygotowana do nadchodzącej zimy.