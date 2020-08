Mitem jest podcinanie włosów. Szczególną uwagę przy zapuszczaniu włosów powinniśmy zwrócić na ich prawidłową pielęgnację, dietę oraz suplementację, które powodują że włosy przestają się łamać co wpływa na ich wzrost.

W cyklu życiowym włosa wyróżnia się 3 fazy. Anagen – faza wzrostu włosa, która trwa od 2 do 7 lat. Katagen – faza przejściowa trwająca od 7 do 21 dni oraz telogen – faza spoczynku i wypadania trwająca od 1 do 3 miesięcy. Przebieg cyklu włosowego mamy zaprogramowany genetycznie. Stąd też, jeśli czas trwania anagenu u zdrowej osoby, genetycznie został zaprogramowany na 5 lat, to nie jesteśmy w stanie go wydłużyć. Faza anagenu może ulec jednak skróceniu poprzez szkodliwe czynniki takie jak niewłaściwa dieta czy nadmierny stres. Wówczas cebulka włosowa będzie słabsza, włosy będą cieńsze, słabsze oraz zaczną szybciej wypadać.

- Nowym odkryciem, dzięki któremu możemy przywrócić prawidłowy czas anagenu ze skróconego do prawidłowego czasu trwania jest terapia polegająca na regularnej suplementacji proteoglikanami. W biotechnologii wyróżnia się trzy języki – język DNA, język białek oraz język proteoglikanów. O ile o dwóch pierwszych każdy z nas słyszał, o tyle z proteoglikanami niewiele osób poza środowiskiem biotechnologicznym miało okazję się spotkać. Przełomowym odkryciem okazała się obecność proteoglikanów w mieszku włosowym, ale tylko w fazie anagenu. Jak udowodniono naukowo wzrost włosów jest związany z obecnością proteoglikanów w mieszku włosowym, a u osób borykających się z łysieniem lub wypadaniem włosów kuracja proteoglikanami może być doskonałą terapią. Badania wykazały, iż suplementacja proteoglkianami jest nową skuteczną terapią w przypadku problemu wypadania włosów – wyjaśnia Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Warto mieć świadomość, że kondycja naszych włosów jest ściśle powiązana z funkcjonowaniem całego organizmu. Jeśli występują w nim nieprawidłowości, włosy są pierwszym elementem, do którego przestają być dostarczane substancje odżywcze. Niestety o właściwej pielęgnacji przypominamy sobie dopiero, gdy włosy stają się słabe i łamliwe. Braki witamin i minerałów, niedobór żelaza, cynku, magnezu, wapnia może mieć negatywne następstwa dla włosów. Podstawowym budulcem włosów są białka i składniki mineralne. Należy unikać diet ubogich w żelazo oraz cynk. Posiłki powinny być bogate w witaminy, przede wszystkim A, D, E, K jak również B6 i B12. Odżywianie powinno być dobrze zbilansowane, wówczas nasze włosy będą prawidłowo nawilżone i odżywione od środka, a w efekcie zachowają zdrowy wygląd.

Ważne jest również odpowiednie nawilżenie włosów. Dobrym rozwiązaniem mogą być różnego rodzaju maseczki zmieszane z olejkiem na przykład baobabu. Ma on korzystne działanie nie tylko na włosy, ale również skórę głowy. Szczególnie pokochają go skóry z tendencją do atopii lub alergii ponieważ dodatkowo niweluje uczucie świądu oraz dyskomfortowe pieczenie. Odbudowuje również płaszcz hydrolipidowy znajdujący się na naszej skórze głowy, który zabezpiecza nasza skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i alergenów.

Pomocne jest również stosowanie peelingu, który zapewnia redukcję zrogowaciałego naskórka, eliminację grudek łojowych oraz dotlenienie skóry głowy. Efektem peelingu, a dokładnie mówiąc masażu za pomocą małych drobinek zawartych w preparacie, jest także zwiększenie mikrokrążenia, które przekłada się na wzmocnienie cebulek i przyspieszenie wzrostu włosów. Peeling można stosować w kuracjach domowych pod warunkiem, że wiemy jaki preparat powinniśmy wybrać do naszego typu skóry głowy i jej dolegliwości.

Jeśli chcemy, aby nasze włosy były zdrowe i szybko rosły, powinniśmy zadbać o nie kompleksowo. Włosy są dobrym barometrem organizmu, dlatego nie powinniśmy ignorować żadnych, niepokojących nas sygnałów. Włosy będą dobrze wyglądać, jeśli odpowiednio o nie zadbamy i dostarczymy im odpowiednich składników odżywczych. Kondycja naszych włosów jest efektem działań wielu czynników, dotyczących zarówno zewnętrznej pielęgnacji począwszy od wyboru odpowiedniego szamponu, technik mycia i masażu aż po stosowanie właściwej diety i suplementacji wszystkie te czynniki zaś wpływają na ich porost.