Zbyt częste wystawianie skóry na działanie słońca to najprostsza droga do rozwoju np. czerniaka. Aby nie zachorować lekarze zachęcają do unikania nadmiernej ekspozycji na słońce i stosowania kremów z filtrem.

Jak wybrać odpowiedni krem ochronny i jak czytać oznaczenia na opakowaniach? Dowiecie się tego z materiału wideo: Reklama