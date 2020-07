Demakijaż wydaje się być często błahą czynnością, której nie poświęcamy zbyt wiele uwagi. Warto jednak uzmysłowić sobie jak bardzo jest nam potrzebny. Oprócz sebum, które codziennie gromadzi się na naszej skórze, same dokładamy jej wiele obciążających warstw. Krem (nierzadko z filtrem), podkład, korektor, bronzer, puder… Wszystko to tworzy blokadę, która utrzymuje się na naszej skórze przez kilka godzin dziennie. Do tego dochodzą czynniki zewnętrzne takie jak zanieczyszczenia powietrza czy kurz. Dlatego, tak istotne jest dokładnie oczyszczenie cery każdego wieczoru. Dzięki niemu, odblokowujemy pory, a skóra może oddychać. Pamiętajmy, że noc to czas na regenerację!

Pierwszym krokiem w oczyszczaniu jest przede wszystkim dokładnie zmycie makijażu. Istotne jest, aby nie podrażniać skóry intensywnym tarciem wacika. To najczęstszy błąd w codziennej pielęgnacji skóry. Szczególnie, jeśli chodzi o cienką i delikatną skórę przy oczach. Efektem takiego działania będzie podrażniona i zaczerwieniona cera. Daj sobie czas i potraktuj oczyszczanie jak pielęgnacyjny rytuał.

Niezwykle istotną kwestią jest także odpowiedni dobór produktów. Niektóre z nich, szczególnie te, zawierające w składzie alkohol, potrafią podrażniać i przesuszać skórę. A kiedy silny płyn micelarny pozostanie na skórze na całą noc, potrafi siać na niej spore spustoszenie. Dlatego, tak ważne jest, aby po zmyciu makijażu, użyć pianki lub oleju do mycia, a zabieg zakończyć tonikiem. Zapomnij też o używaniu zwykłego mydła!

