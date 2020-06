Niedobór snu lub niewłaściwa jego jakość ma negatywny wpływ na układ odpornościowy i ogólne samopoczucie. Może również powodować stres i załamanie immunologicznej tolerancji oraz napędzać rozwój chorób autoimmunologicznych. Brak snu jest związany z wieloma chorobami takimi jak np. toczeń rumieniowaty czy reumatoidalne zapalenie stawów. Również sam bezdech senny jest powiązany z występowaniem chorób immunologicznych oraz wzmacnia łysienie plackowate.

Łysienie plackowate to choroba autoimmunologiczna, która atakuje mieszki włosowe i powoduje wypadanie włosów. Może dotyczyć nie tylko włosów głowy, ale również brwi, brody czy innych części ciała. Może występować w postaci łatek, które z czasem mogą rozciągać się na całą skórę głowy. Choroba ta dotyka około 2% populacji i występuje zarówno u kobiet jak i mężczyzn. W większości przypadków spowodowana jest podłożem genetycznym, czasami jednak na jej rozwój mają wpływ hormony, przebyte choroby czy właśnie zaburzenia funkcjonowania organizmu jak sen. U kobiet może dodatkowo być spowodowana ciążą. Bez względu jednak na przyczynę, często wiąże się z uczuciem dyskomfortu oraz spadkiem poczucia atrakcyjności.

- Łysienie jest najczęstszym problemem spotykanym w gabinecie trychologicznym. Niezwykle ważne jest zasięgnięcie konsultacji specjalisty, kiedy pojawią się pierwsze oznaki nieprawidłowości. Szybka i właściwa diagnoza znacznie ułatwia proces terapii. Obecnie nowoczesną metodą walki z łysieniem plackowatym jest zastosowanie terapii laserem excimerowym exciplex, który dedykowany jest do niwelowania niekorzystnych efektów estetycznych wynikających z chorób autoimmunologicznych. Powoduje on miejscową immunusupresję, indukcję apoptozy komórek T oraz stymuluje procesy melanogenezy. Podczas terapii łysienia plackowatego w trakcie procesu naświetlania następuje destrukcja limfocytów T. Maksymalny czas terapii to 3 miesiące, a pierwsze efekty widoczne są już po 3-4 zabiegach. Zabieg jest całkowicie bezbolesny i bezinwazyjny – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Łysienie plackowate dotyka zazwyczaj młodych dorosłych, szacuje się że 66% osób, u których występuje mają poniżej 30 lat. Najczęstsze symptomy towarzyszące to ułamane i grube włosy na obrzeżach wyłysiałego obszaru, wzrost siwych włosów w miejscach wcześniej wyłysiałych czy naparstkowanie paznokci. Niewłaściwa jakość snu może być jednym z elementów, które aktywują lub zaostrzą występowanie tej choroby. Kiedy zaczyna pojawiać się niemożność snu co najmniej 3 noce z rzędu, a problem z nocnym odpoczynkiem trwa nieprzerwanie przez 3 miesiące i tego typu problemy nie ustępują należy bezzwłocznie zgłosić się do specjalisty, ponieważ bezsenność może powodować powstanie wielu niebezpiecznych chorób. Po takim okresie bezsenność zaczyna odbijać się już nie tylko na jakości życia ale i funkcjonowaniu całego organizmu.