Czas jaki spędzamy w domu również oddziałuje na kondycję naszych włosów. Suche powietrze jakie mamy w mieszkaniach powoduje, że włosy mogą się elektryzować i przesuszać. Warto więc w takim czasie pamiętać o stosowaniu preparatów ze składnikami antystatycznymi. Jeżeli chcemy poradzić sobie z suchymi, elektryzującymi się włosami powinniśmy zacząć stosować odżywki lub maski do włosów z emolientami bądź olejkami w składzie. Należy również czesać włosy delikatnymi szczotkami o zaokrąglonych ząbkach oraz starać się nie stresować.

Napięcie psychiczne, którego mamy ostatnio dość sporo, obniża naszą odporność i może wywoływać lub zaostrzać również objawy wielu chorób, a włosy są najczulszym barometrem zdrowia, który odzwierciedla stan naszego organizmu i sygnalizuje braki. Dlatego w pierwszej kolejności z myślą o włosach warto zadbać o uzupełnienie witaminy B12 oraz cynku, który wspomaga odporność i pozytywnie wpływa na porost włosów. Można również profilaktycznie suplementować włosy preparatami z aminokwasami siarkowymi, ale zdając sobie sprawę, że na efekty należy poczekać co najmniej kilka tygodni.

Wzmacniaj włosy kuracjami i dietą

- Na wzmocnienie włosów pomagają również kuracje, zarówno w postaci ampułek czy toników do wcierania w skórę głowy, które są bogate w czynne substancje w skoncentrowanej postaci powodujące pobudzenie procesów regeneracji komórek. Warto zrobić domowe SPA dla włosów. Poświęć więcej czasu i wykonać peeling skóry głowy. Następnie nałożyć maseczkę odżywczą witaminową na łodygę włosa i na skórę głowy. Należy zwrócić uwagę, czy maska jest do odpowiednia do skóry głowy czy tylko do łodygi włosa- wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Bardzo ważna jest również odpowiednia dieta, która pomoże wzmocnić włosy. Powinna dostarczać nam składników poprawiających strukturę jak i odżywiać skórę głowy. W jadłospisie powinno uwzględnić się produkty bogate w białko, krzem, miedź czy bardzo ważne witaminy i minerały. Podstawowym budulcem włosów są białka i składniki mineralne. Aby włosy były mocne i zdrowe w pierwszej kolejności trzeba zadbać o nabiał, mięso i ryby, gdyż to one dostarczają pełnowartościowego białka, które zbudowane jest z aminokwasów. Te małe zaś cząstki stanowią budulec dla keratyny, będącej ważną substancją struktury włosa. Keratyna zawiera aminokwasy, posiadające w swym składzie siarkę, która pełni rolę swoistego cementu, spajającego ze sobą cegiełki, tworząc białko. W jadłospisie powinny znaleźć się także soja, soczewica, fasola, kasza gryczana i jaglana. Posiłki powinny być bogate w witaminy, przede wszystkim A, D, E, K jak również B6 i B12. Odżywianie powinno być dobrze zbilansowane, wówczas nasze włosy będą prawidłowo nawilżone i odżywione od środka, a w efekcie zachowają zdrowy wygląd.

Zastosuj codzienną higienę włosów

- Podstawą w dobie koronawirusa jest higiena. Zaleca się mycie włosów codziennie kiedy przebywamy na zewnątrz z innymi ludźmi, ze względu na możliwość osadzania się na włosach kurzu lub drobnych kropelek śliny zwierających koronawirusa. Warto jednak w takiej sytuacji zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację włosów. Zwiększając częstotliwość mycia głowy nie powinniśmy pogorszyć kondycji zarówno skóry głowy jak i włosów. Kiedy myjemy włosy powinniśmy robić to delikatnie i nie wycierać ich mocno ręcznikiem. Należy jedynie łagodnie odcisnąć wodę, w ten sposób nie narażamy włosów na niepotrzebne niszczenie - mówi Anna Mackojć.

Jak wynika z badania „Polak u trychologa” przeprowadzonego przez Instytut Trychologii, co trzecia Polak deklaruje, że wybiera szampon pomagający zwalczać problemy z włosami, a 23% używa szamponu dopasowanego do jej rodzaju włosów. Z kolei 23% wybiera różne szampony, jak również 17% szampony lecznicze. Większość zapytanych Polaków stosuje w różnej formie dodatkowe preparaty do pielęgnacji lub wzmocnienia włosów jak: odżywki i maski – 33%, preparaty, mające zahamować wypadanie włosów – 21%, suplementy, wzmacniające – 19%, preparaty do olejowania – 8%. Tylko 8% przyznaje, że nie wie co warto stosować.

Bardzo ważne jest również, aby pamiętać o wysuszeniu włosów przed pójściem spać. Mokre włosy są dużo bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne. W trakcie spania nasze włosy ocierają się o pościel i mogą szybciej się łamać. Niewskazane jest również związywanie włosów, ponieważ narażamy je wówczas na mocny ucisk i osłabienie mieszków włosów. Najlepiej jest umyć głowę, dobrze wysuszyć i położyć się spać w rozpuszczonych włosach.

*Badanie "Polak u trychologa" w formie ankiet przeprowadził Instytut Trychologii w okresie październik 2019 - styczeń 2020 na próbie 1085 respondentów