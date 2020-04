Mniszek lekarski

Mało kto wie, że roślina, która wielu osobom kojarzy się z pleceniem wianków, może dać naszej skórze wiele dobrego! Mniszek lekarski posiada wiele witamin i składników odżywczych, m.in.: witaminy A, z grupy B, C, D, E, K, cynk, krzem, kwas foliowy czy flawonoidy. Ma działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne (walczy z wolnymi rodnikami) a dzięki niemu skóra staje się gładka, napięta i ujędrniona.

Brzoza

Popularne w Polsce drzewo, z charakterystyczną białą korą to specjalista od świetlistej i zdrowo wyglądającej cery! Brzoza posiada wiele właściwości: reguluje wydzielanie sebum, chroni przed wolnymi rodnikami i ma działanie anti-aging. Dzięki składnikom aktywnym zawartym w tym drzewie skóra jest zregenerowana i odnowiona.

Kasztanowiec

Już nie tylko ludziki wykonywane w dzieciństwie za pomocą kasztanów i wykałaczek powinny Ci się kojarzyć z tym drzewem! Wyciąg z kasztanowca jest drogocenny dla skóry naczynkowej, dzięki zawartości escyny, która uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośnie oraz dla obrzękniętego, zmęczonego ciała – kasztanowiec to częsty składnik dodawany do produktów ujędrniających, wygładzających i przynoszących ulgę spuchniętemu ciału.

Łopian

Często spotykany w naturalnym środowisku i przez wielu niedoceniany. Łopian to prawdziwe bogactwo składników odżywczych, posiada: fitosterole ułatwiające regenerację naskórka, witaminę C, beta-karoten (tzw. witaminę młodości), bakteriobójczą i przeciwzapalną siarkę i przyspieszający wzmocnienie fosfor. To wszystko sprawia, ze skóra po zastosowaniu kosmetyków z łopianem staję się oczyszczona i wygląda młodziej.

Dziki bez = Czarny bez

Nie tylko piękny zapach, ale też wiele właściwości kosmetycznych – tak właśnie powinien być kojarzony dziki bez. Jego kwiaty to źródło wielu witamin (A, C, B1, B2, B3, B6), ale i składników odżywczych. Stanowią one ważny składnik kosmetyków o działaniu anti-aging (dzięki bez wspomaga ukrwienie skóry i jej lepszy wygląd), łagodzącym oraz antycellulitowe (dzięki zawartości flawonoidów poprawiających elastyczność skóry i wygładzających ją).

Skrzyp

Nie tylko jako panaceum na piękne włosy i paznokcie, ale też na piękną skórę! Skrzyp obfituje w dobroczynne właściwości: ujędrnia i uelastycznia skórę, regeneruje, ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. A to wszystko dzięki zawartości dużej ilości krzemu, który bierze udział w syntezie kolagenu, potasu, wapnia czy flawonoidów.

Pokrzywa

Chwast, który nie tylko parzy…ale sprawia, że skóra z problemami pięknieje! Pokrzywa aż ugina się od ilości drogocennych składników, takich jak: karoten, witaminy: C, K, B2, garbniki i flawonoidy, a także cynk, fosfor i krzem. W kosmetologii często wykorzystuje się jej właściwości regulujące wydzielanie sebum, które jest prawdziwym zbawieniem dla posiadaczek cer tłustych i problematycznych.

