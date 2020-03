Na włosach również może osadzać się kurz lub drobne kropelki śliny zwierające koronawirusa. Jeśli przebywamy w pomieszczeniach gdzie ktoś kicha lub kaszle czy nawet oddycha bardzo blisko nas, a jest osobą zarażoną może przenieść na nas chorobę. Kiedy wieczorem kładziemy się spać wycieramy nasze włosy o poduszkę, która ma bezpośredni kontakt z błonami śluzowymi, oczami czy nosem. W ten sposób możemy również przenieść pośrednio wirusa - dlatego każdego dnia powinniśmy również umyć głowę.

Mycie włosów wydaje się być bardzo prostą czynnością. Jak się jednak okazuje niewiele osób wie, że włosy powinno myć się dwa razy. Pierwsze mycie oczyszcza a drugie wprowadza substancje odżywcze. Na­gro­ma­dzo­ne za­nie­czysz­cze­nia mo­gą być szko­dli­we nie tylko dla skó­ry gło­wy ale i struk­tu­ry wło­sa, a w obecnej sytuacji nawet naszego zdrowia.

- Obmywanie włosów to nie tylko dbanie o higienę, ale również zabieg pielęgnacyjny dlatego tak istotne jest aby wykonywać go prawidłowo. Dwukrotne nakładanie szamponu jest kluczowe jeśli chcemy dobrze oczyścić głowę, tylko wtedy jesteśmy w stanie usunąć z włosów wszystkie zanieczyszczenia. Rozpoznać, że włosy są już czyste możemy kiedy zacznie pojawiać się na głowie puszysta piana podczas masowania. Bardzo ważne jest również pamiętanie o dokładnym spłukiwaniu włosów pomiędzy myciami. Istotne jest również, aby wybierać delikatne szampony, które są dostosowane do częstego mycia włosów lub odpowiednie dla ich rodzaju i towarzyszącym im kłopotów na przykład przetłuszczania się czy bardziej poważnych problemów jak łuszczyca skóry głowy – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Metoda, jaką myjemy włosy, jest równie ważna jak same kosmetyki których używamy. Jeśli nie będziemy odpowiednio stosować się do zasad mycia, włosy mogą stać się suche, łamliwe i pozbawione blasku.

Szamponu nie powinno nakładać się bezpośrednio na głowę, lepiej wcześniej rozetrzeć go w mokrych dłoniach, należy również pamiętać, aby właściwie wmasować go w skórę głowy a nie jedynie same włosy. Trzeba jednak robić to bardzo delikatnie, aby nie zniszczyć włosów. Mycie włosów powinno odbyć się poprzez delikatne masowanie opuszkami palców. Niedopuszczalne jest silne drapanie skóry głowy.

Często zadajemy sobie również pytanie w jakiej temperaturze myć włosy? Można znaleźć informacje, że zimna woda przyspiesza porost włosów i ich nie przetłuszcza. Prawidłowe mycie głowy powinno jednak odbywać się w letniej wodzie, nie za zimnej i nie za gorącej, która może dodatkowo wysuszać skórę głowy. Pamiętajmy również o rozczesaniu włosów przed ich umyciem, takie włosy nie plączą się podczas kąpieli i dużo łatwiej oczyszczają. Nie jest potem wskazane silne rozczesywanie i szarpanie ich szczotką kiedy zrobią się kołtuny. Nie ma bezpośrednich zaleceń co do pozycji mycia włosów, warto jednak zwrócić uwagę iż myjąc włosy głową do tyłu nie narażamy się na niepotrzebne dostanie się kosmetyku do oczu.

Kiedy osuszamy włosy obowiązuje ta sama zasada, aby robić to delikatnie bez mocnego wycierania ręcznikiem. Należy jedynie łagodnie odcisnąć wodę, w ten sposób nie narażamy włosów na niepotrzebne niszczenie.

- Bardzo ważne jest również, aby pamiętać o wysuszeniu włosów przed pójściem spać. Mokre włosy są dużo bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne. W trakcie spania nasze włosy ocierają się o pościel i mogą szybciej się łamać. Niewskazane jest również związywanie włosów, ponieważ narażamy je wówczas na mocny ucisk i osłabienie mieszków włosów. Najlepiej jest umyć głowę, dobrze wysuszyć i położyć się spać w rozpuszczonych włosach - mówi Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Odpowiednie mycie włosów jest równie ważnym aspektem jak sama ich pielęgnacja. Kiedy obecnie narażeni jesteśmy na niebezpiecznego wirusa niezwykle ważne jest, aby zadbać o prawidłową higienę w każdym aspekcie. Ślady zakażonej wydzieliny, które mogą znajdować się we włosach mogą być źródłem nie tylko niepokoju, ale i poważnej choroby. Codzienne mycie włosów w obecnej sytuacji nie jest już tylko wskazane, ale powinno być wręcz koniecznym nawykiem, aby prawidłowo zadbać o zdrowie.