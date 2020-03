Firma Philips już po raz piąty przeprowadziła badanie Philips Global Beauty Index, w którym wzięło udział ponad 12 000 kobiet z 12 państw. W 2019 roku firma piąty raz przeanalizowała zmiany zachodzące w rytuałach pielęgnacyjnych w różnych miejscach na świecie oraz rolę, jaką w przyszłości odegrają nowe technologie i spersonalizowane rozwiązania. Wyniki ukazują nie tylko najbardziej wyczekiwane zmiany, lecz również kształtującą się nową definicję piękna. Badanie zwraca uwagę, w jaki sposób technologie wspomagają kobiety w świadomym dobieraniu produktów i jak wpływają na to gdzie, jak i kiedy kobiety szukają wskazówek na temat pielęgnacji urody.

Poczucie atrakcyjności

Wyniki tegorocznej ankiety wskazują, że 53% kobiet w Polsce uważa się za atrakcyjne. To mniej niż średnia światowa – 60%. Trzy czwarte Polek odczuwa presję, by zawsze wyglądać pięknie, z czego dwie trzecie samodzielnie generuje tę presję – chcą być piękne dla siebie. Jednocześnie z roku na rok spada odsetek twierdzących, że „Twoje piękno zależy od tego, jak postrzegają Cię inni” – obecnie to 40%, rok temu 42%, a dwa lata temu aż 66%. Polskie kobiety uważają, że pozytywne nastawienie (93%) i poczucie równowagi emocjonalnej (91% i rośnie w ostatnich latach – 85% w 2017, 88% w 2018) są ważne, jeśli chodzi o sposób, w jaki odczuwają swoje piękne.

Zwyczaje pielęgnacyjne

Najpopularniejsze urządzenie do stylizacji włosów do użytku domowego to suszarka – o ich używaniu mówi 89% kobiet, 8% więcej niż rok temu. Polki suszą włosy średnio co drugi dzień.

Niemal połowa polskich kobiet używa prostownic, średnio raz na trzy dni. Polki zdają sobie sprawę z tego, że stylizacja włosów nie jest dla nich obojętna, jednak 68% ankietowanych mimo tej świadomości, nie rezygnuje ze stylizacji. 88% kobiet szuka rozwiązania tego problemu, czyli produktów do suszenia i stylizacji włosów, których będzie można używać bez szkody dla kondycji włosa. Jeśli chodzi o usuwanie zbędnych włosków na ciele, Polki dzielą się na dwie równe grupy: jedna z nich usuwa włoski z taką samą częstotliwością przez cały rok, druga – regularnie, ale częstotliwość usuwania jest różna w zależności od pory roku.

Zindywidualizowane porady

W kategorii technologii pielęgnacyjnych kobiety najbardziej wyczekują zindywidualizowanych porad na temat pielęgnacji włosów i skóry (73%). Dużą rolę w pielęgnacji prawdopodobnie będą odgrywać aplikacje mobilne – ponad połowa respondentek chętnie skorzystałaby z aplikacji, która bada poziom nawilżenia skóry, stan porów oraz pojawiające się z czasem linie zmarszczek. Podobnie jest w przypadku włosów – ponad połowa ankietowanych chętnie skorzystałoby z aplikacji, która uwzględni rodzaj i strukturę włosów, ich wymarzony wygląd oraz inne preferencje, a następnie przełoży te dane na idealnie dobraną kombinację składników pielęgnacyjnych.