Na sam dźwięk słowa „dieta” wielu z nas przybiera grymas niezadowolenia na twarzy. I nie ma się co dziwić! Dieta kojarzy się nam z licznymi wyrzeczeniami, rezygnacją z ulubionych posiłków, a także ciągłym poczuciem ograniczenia. Mimo to można powiedzieć, że odchudzamy się wiecznie. Dotyczy to przede wszystkim kobiet, które częściej niż mężczyźni podejmują się zmian w swoim sposobie żywienia (31% vs. 26%).

Na dietę przechodzimy z różnych względów, choć jednym z najczęściej wymienianych jest właśnie chęć redukcji masy ciała. Tę potrzebę odczuwa nawet co 3. Polak będący na diecie (32%). Niestety badania przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) pokazują także, że prawie co 4 nie jest zadowolony z efektów nowego stylu życia, a to właśnie osoby niezadowolone ze zmian wdrożonych w jadłospisie częściej wracają do starych nawyków żywieniowych.

Czy zatem ma to sens? Czy takie ciągłe i rygorystyczne ograniczanie się jest zdrowe? Czy dzięki temu jesteśmy bardziej szczęśliwe? Warto o tym pomyśleć, zwłaszcza przy okazji Dnia Kobiet. To dobry czas, by zastanowić się, jakie zmiany możemy wdrożyć w naszym codziennym życiu, byśmy same ze sobą czuły się dobrze i by żyło nam się przyjemniej.

Bycie wiecznie na diecie - co na ten temat mówią eksperci

Podążanie za zasadami zdrowiej diety, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy żywność wysokoprzetworzoną, kaloryczną i charakteryzującą się dużą smakowitością mamy na wyciągnięcie ręki, jest szczególnie trudne. Z drugiej strony która z nas nie pragnie cieszyć się zdrowiem lub szczupłą sylwetką? Decydujemy się więc często na restrykcyjne ograniczenia w sposobie odżywiania. Po drodze zaliczamy sukcesy, ale także upadki, kiedy to kilka utraconych wcześniej kilogramów wraca do nas z nieplanowaną nawiązką. I tak nieumiejętnie przeprowadzony proces odchudzania może ciągnąć się latami. Finalnie, jak podkreślają eksperci, może to negatywnie odbić się na naszym zdrowiu, nie tylko fizycznym ale i psychicznym.

- Nadmierna kontrola wagi oraz ciągłe odchudzanie się bardzo często wpływają negatywnie na zdrowie psychiczne. Powodują silny stres, napięcie, wzmagają poczucie winy i rzutują na to, jak siebie samych oceniamy. Skupianie się na kaloriach i swoim wyglądzie wielu kobietom odbiera wolność i radość z życia. Niekiedy stan ten wymaga konsultacji ze specjalistą – dietetykiem i psychoterapeutą. We wszystkim należy zachować umiar i mieć na względzie własne szeroko rozumiane dobro, nie tylko te związane z kilogramami. Zadręczanie się wysokimi, restrykcyjnymi poprzeczkami doprowadza do wielu niepowodzeń, zwłaszcza jeśli założenia nie są realistyczne i nie uwzględniają wszystkich psychofizycznych potrzeb człowieka. Jeśli nie stosujemy się do racjonalnych zasad, same stawiamy sobie zbyt wysokie oczekiwania i nie poszukujemy równowagi pomiędzy narzucaniem sobie ograniczeń a potrzebami naszego organizmu, zmniejszamy szanse na osiągnięcie pożądanych efektów. Po latach nieracjonalnego postępowania możemy borykać się nie tylko z niechcianymi kilogramami, ale także z zaburzeniem poczucia własnej wartości i zwiększonym ryzykiem wystąpienia u nas zaburzeń odżywiania, anoreksji i bulimii, nerwicą i napadami lęku – wyjaśnia psycholog, Dorota Gromnicka.

- W codziennej diecie warto nauczyć się podejmować zdrowe i świadome wybory. Musimy pamiętać o tym, że na co dzień ważne jest przestrzeganie zasad zdrowego stylu żywienia, tzn. regularne jedzenie posiłków, częste spożywanie warzyw, a także odpowiednio częste owoców, nabiału i pełnoziarnistych produktów zbożowych. Natomiast powinniśmy także pamiętać, że drobne odstępstwo od diety np. z powodu okazjonalnego jedzenia na mieście lub świętowania nie powinno być powodem wyrzutów sumienia czy złości. Kluczem do sukcesu jest zachowanie równowagi i odpowiednich proporcji – dodaje dietetyk, Katarzyna Stachurska.

Słodka równowaga

Jak zatem znaleźć złoty środek? Skąd wiemy, na ile możemy sobie pozwolić? Kiedy w naszej diecie może pojawić się słodkie małe co nieco?

- Równowaga, a więc zdrowe nawyki i zwyczaje, stanowią podstawę sukcesu na co dzień. Niewątpliwie ważne jest świadome obieranie celu oraz ścieżki do niego wiodącej i znajomość samego siebie. Pamiętajmy, że my sami dla siebie powinniśmy być ważni i z naszych własnych rąk powinno nas spotykać dobro i troska a nie złość na siebie i wrogość. To, co robimy powinno być dla nas dobre i pożyteczne, jesteśmy tego warci. Ale do pełni szczęścia dobrze jest czuć, że sprawia nam to również przyjemność. A tę przyjemność mogą nam zapewnić właśnie drobne ustępstwa od czasu do czasu, tak abyśmy mieli poczucie, że to my o sobie decydujemy, znamy swoje granice i rozumiemy swoje potrzeby. Dla jednych będzie to umówienie się ze sobą na przestrzeganie diety, bo z dotrzymywaniem sobie słowa osoby te mają problem, dla innych umiejętność robienia wyjątków bez poczucia winy, bo mają kłopot z byciem dla siebie zbyt surowym – kontynuuje psycholog, Dorota Gromnicka.

Nie tylko przy okazji Dnia Kobiet warto pamiętać, że bycie kobietą to przecież wyzwanie! Każdego dnia stawiamy przed sobą wiele trudnych i wymagających zadań. A zapominamy o tym, że z bycia płcią piękną powinnyśmy czerpać także przyjemność! Oczywiście trzeba dbać o siebie, a od czasu do czasu warto sprawiać sobie małe przyjemności. Dotyczy to taryfy ulgowej nie tylko w kwestii diety! Przyjemność jest przecież słodka…

