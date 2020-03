Codzienna pielęgnacja

Aż 56% Polek myje włosy codziennie, a 40% co drugi dzień, tylko 4% wykonuje tę czynność raz w tygodniu. Co trzecia Polka deklaruje, że wybiera szampon pomagający zwalczać problemy z włosami, a 28% używa szamponu dopasowanego do jej rodzaju włosów. Z kolei 18% wybiera różne szampony, jak również szampony lecznicze. Większość zapytanych Polek stosuje w różnej formie dodatkowe preparaty do pielęgnacji lub wzmocnienia włosów jak: odżywki i maski – 38%, preparaty, mające zahamować wypadanie włosów – 23%, suplementy, wzmacniające – 21%, preparaty do olejowania – 10%. Tylko 4% przyznaje, że nie używa żadnych dodatkowych preparatów do włosów i również 4% przyznaje, że nie wie, co warto stosować.

- W dbaniu o urodę włosów głownie skupiamy się na ich stylizacji, nadużywając często preparatów do pielęgnacji i układania fryzury. Zapominamy, że dobra kondycja włosów zależy przede wszystkim od stanu skóry głowy. Dlatego warto pamiętać na przykład o regularnym peelingu skóry, który pozwala pozbyć się zanieczyszczeń, usuwa pozostałości po kosmetykach i martwy naskórek. Wskazaniem do jego wykonywania są zarówno osłabione, a także zbyt szybko przetłuszczające się włosy, łupież, wolny wzrost włosów, wypadające włosy czy zaczerwieniona, a nawet podrażniona skóra głowy – mówi trycholog, Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Piękne włosy a dobre samopoczucie

Co druga Polka przyznaje, że problemy z włosami przekładają się na jej gorsze samopoczucie, a 23% pań zdradza, że tracąc włosy czuję się mniej atrakcyjnie. Dla 10% kobiet problemy z włosami są powodem utraty pewności siebie w kontaktach personalnych, a 7% respondentek uważa, że traci na tym ich wizerunek w życiu zawodowym i prywatnym. Tylko zdaniem 3% kobiet stan włosów nie ma wpływu na samopoczucie.

Zdrowe włosy posiadają naturalną sprężystość, są pełne blasku i łatwo się układają. Aby były piękne i mocne, należy poświęcić odpowiednią ilość uwagi pielęgnacji włosów od wewnątrz, nie ignorując czynników, mających wpływ na ich kondycję, jak na przykład: choroby skóry, czynniki hormonalne, sposób odżywiania się czy stres.

Strach przed utratą włosów

Aż 61% zapytanych Polek boi się utraty włosów i dlatego szuka profesjonalnej pomocy. Dla 25% utrata włosów byłaby poważnym problemem, a dla 2% nawet powodem głębokiej depresji. Według co trzeciej Polki, aby zapobiec utracie włosów i chorobom skóry głowy, należy niezwłocznie zgłosić się do trychologa lub lekarza, jak tylko zauważymy pierwsze niepokojące sygnały. Zdaniem 34% mamy wpływ na ten proces odpowiednio pielęgnując włosy i skórę głowy oraz odpowiednio się odżywiając – jak twierdzi 18% pań. Według 15% respondentek zapobiegać utracie włosów można unikając nadmiernego stresu i przyjmując suplementy, wzmacniające włosy.

Poszukiwanie rozwiązań i profesjonalnej pomocy

Jak pokazało badanie Instytutu Trychologii, Polki starają się w pierwszej kolejności samodzielnie radzić sobie z problemami skóry głowy i włosów, kupując apteczne suplementy – 44% odpowiedzi oraz domowymi sposobami – 24% odpowiedzi. Jeśli zastosowane rozwiązania nie przynoszą spodziewanych rezultatów, panie szukają pomocy u specjalistów – 43% kobiet zgłasza się do dermatologa, a 34% do trychologa. Aż 62% zapytanych kobiet nigdy wcześniej nie kontrolowało stanu swoich włosów u trychologa, co więcej nie miało pojęcia, że taki specjalista istnieje. Decydując się na wizytę u trychologa, co druga zapytana Polka, oczekuje kompleksowego podejścia do rozwiązania swojego problemu, a 18% przede wszystkim profesjonalnej pomocy i przeprowadzenia badania stanu włosów oraz skóry głowy.

Aż 76% zapytanych Polek zgłasza się do specjalisty z problemem wypadania włosów. Dla 10% powodem jest swędząca i sucha skóra głowy, a dla 8% brak porostu włosów, a dla 4% zniszczone włosy. Odpowiedzi pań pokazują, że do trychologa zgłaszają się głównie, gdy niepokoi je ilość wypadających włosów i chcą powstrzymać ten proces.

- Przyczyn utraty włosów może być bardzo wiele. Czasami są one stosunkowe łatwe do wyeliminowania po ich zdiagnozowaniu, ale mogą być także równie poważne i trudne, wymagające odpowiednio dobranej terapii. Za wypadanie włosów mogą być odpowiedzialne na przykład czynniki genetyczne, intensywne odchudzanie, niedobory żywieniowe i nietolerancje pokarmowe, przewlekły stres, przyjmowane leki, okres poporodowy, jak również choroby skóry głowy, choroby ogólnoustrojowe. Potencjalnych przyczyn jest znacznie więcej, dlatego kluczowe znaczenie ma diagnostyka, która przeprowadzona w dogłębny i profesjonalny sposób pozwala znaleźć przyczynę i podjąć odpowiednią terapię – tłumaczy Anna Mackojć.

Najwięcej uczestniczących w badaniu „Polka u trychologa” to kobiety w wieku 25-34 lata – 46% oraz w wieku 35- 44 lata – 30%. Badanie zrealizowano na na od października 2019 do stycznia 2020. Wzięły w nim udział 834 respondentki.