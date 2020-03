Witamina D

Polscy eksperci od lat podkreślają, że ze względu na położenie geograficzne ponad 90 proc. Polaków ma niedobory witaminy D. To właśnie ona wpływa na wiele ważnych funkcji organizmu, ponieważ pomaga regulować poziom wapnia i fosforanów w organizmie. To ważne dla utrzymania zdrowych i silnych kości, szczególnie dla osób ćwiczących lub tych, które zaczęły ruszać się więcej niż zwykle. Witamina D jest również łączona bezpośrednio ze zdrowiem mózgu.

Niedobór witaminy D może w pojawić się w chłodniejszych miesiącach zimowych ze względu na brak światła słonecznego i mniejszej ilości czasu spędzonego na zewnątrz. Istnieją dwa źródła witaminy D (D2 i D3). Witamina D3 jest lepiej wchłaniana w organizmie, ale może być trudna do osiągnięcia optymalnego poziomu, zwłaszcza jeśli stosujesz dietę roślinną, ponieważ ta forma częściej występuje w jest zwykle bardziej obfite w produktach zwierzęcych. Jednym ze sposobów obejścia tego jest przyjmowanie pochodnych witaminy D3 z suplementów.

Żelazo

Żelazo jest ważne dla transportu tlenu w całym ciele. To szczególnie istotne podczas ćwiczeń:, czerwone krwinki, które zawierają hemoglobinę/hemoglobinę (USA), transportują żelazo do pracujących mięśni, pracujących, więc brak żelaza powoduje zmęczenie. i zmęczenie. Jeśli ćwiczenia są częścią noworocznych postanowień, to upewnij się, że w diecie jest wystarczająco dużo żelaza – to pomoże zwiększyć i utrzymać wydajność. Pokarmy zawierające żelazo to tofu, soczewica i fasola, a także mięso i ryby.

Magnez

Regeneracja jest ostatnią, ale równie ważną kwestią, jeśli chodzi o utrzymanie postanowień noworocznych. Jeśli ćwiczysz więcej niż zazwyczaj, ważne jest, aby nocą dać pozwolić organizmowi odpocząć, aby mógł odzyskać siły i przygotować się do następnej sesji treningowej. Magnez jest ważny dla bilansu energetycznego, ponieważ pomaga organizmowi odpocząć poprzez regulację melatoniny, czyli hormonu snu. Wiele rodzajów żywności na bazie roślinnej jest bogate w magnez –jeśli jesteś weganem lub wegetarianem – to świetna wiadomość!

Cholina

Cholina jest ważna dla prawidłowej transmisji impulsów nerwowych, ruchu mięśni i struktury komórek. Cholina może być produkowana przez organizm, ale w zbyt małej ilości, więc musimy dostarczyć ją z pokarmów. To sprawia, że cholina niezbędnym składnikiem odżywczym. Cholinę można znaleźć ją w szerokiej gamie produktów spożywczych, wyższe poziomy znajdują się w produktach pochodzenia na bazie zwierzęcego, takich jak jaja i wołowina. Poziom choliny jest niższy w wielu produktach roślinnych, a prowadzenie diety na bazie roślin może prowadzić do niewystarczającego poziomu choliny. Najprostszym sposobem wobec tego jest więc stosowanie zróżnicowanej diety, która obejmuje rośliny strączkowe i ziarna.

Witamina C

Witamina C słynie z walki z przeziębieniem. To w jest rzeczywistości mit, który został zdemaskowany lata temu wśród ekspertów społeczności zajmujących się odżywianiem. Jednak, witamina C ma wiele korzyści. Jedną z nich jest to, że faktycznie odgrywa ważną rolę w procesie wspierania odbudowy mięśni po treningu. Witamina C jest doskonałym przeciwutleniaczem, który usuwa wolne rodniki, mogące prowadzić do zapalenia i niektórych chorób w organizmie.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki żywieniowej Huel.