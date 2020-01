Obecnie bardzo popularne staje się używanie kosmetyków naturalnych. Niestety nie każdy produkt, który określa się mianem eko, w rzeczywistości taki właśnie jest. Trzeba więc sprawdzać skład wybranych preparatów i uważnie czytać etykiety.

Reklama

– Warto zwrócić uwagę na rozróżnienie, że kosmetyk eko nie znaczy zawsze naturalny czy wegański. Nie ma w Polsce ustawy, która reguluje sytuację dotyczącą kosmetyków naturalnych. Tak naprawdę wystarczy jakaś procentowa ilość składników naturalnych, żeby producent chwalił się, że kosmetyk jest naturalny. Nazwa jest nadużywana. Kosmetyki naturalne to kosmetyki bez sztucznych barwników i wypełniaczy, substancji spieniających, zapachowych, czyli po prostu bez chemii – mówi agencji Newseria Lifestyle Marta Krupińska, szefowa działu urody „Elle”.

Dziennikarka tłumaczy, że kosmetyków naturalnych nie należy mylić z produktami wegańskimi. Ich składy znacząco się od siebie różnią.

– Kosmetyki wegańskie nie zawierają produktów odzwierzęcych. Nie znajdziemy więc w nich na przykład lanoliny, która jest pochodzenia owczego, miodu czy wosku pszczelego. Te składniki z powodzeniem znajdziemy natomiast w kosmetykach naturalnych, gdyż są one pochodzenia naturalnego. Natomiast weganie z racji tego, że nie używają produktów pochodzenia odzwierzęcego, nie wybiorą ich – dodaje.

Oprócz stosowania odpowiednich kosmetyków, aby zachować promienny wygląd, warto zadbać o ciało również od wewnątrz. W tym wypadku szczególnie ważna jest dobrze dobrana dieta. To, jak się odżywiamy, co pijemy, wypływa bezpośrednio na nasze samopoczucie i kondycję skóry.

– Wychodzę z założenia, że do urody trzeba podchodzić holistycznie i zgadzam się z tym, może lekko wyświechtanym, ale prawdziwym hasłem, które mówi: jesteś tym, co jesz. Jeżeli będziemy odżywiać skórę tylko od zewnątrz, przez kosmetyki, efekt nie będzie tak duży, jak gdybyśmy zadbali o nią również od środka. Podstawą jest picie wody i odpowiednia dieta, bogata w tłuszcze i nienasycone kwasy tłuszczowe. My, kobiety, szczególnie często boimy się tłuszczów, jesteśmy na dietach niskotłuszczowych. To nie jest dobre dla skóry, dlatego że potrzebuje ona nienasyconych kwasów tłuszczowych tak samo, jak nasze włosy i paznokcie. Warto sięgać po zdrowe tłuszcze: awokado, orzechy czy tłuste ryby – podkreśla Marta Krupińska.