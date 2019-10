1. Znajdź swój rytm i odpowiedni czas na sen

Powszechnie uważa się, że optymalny czas na odpoczynek to przedział od 7 do 9 godzin na dobę. Trudno jednak wskazać jedną właściwą „dawkę” snu – nasze organizmy oraz styl życia są w końcu bardzo różne. Zapotrzebowanie na sen zmienia się także z biegiem lat. Według naukowców z National Sleep Foundation można wskazać pewną prawidłowość – im jesteśmy starsi, tym mniej snu potrzebujemy. Ważne jednak, by na odpoczynek przeznaczać co najmniej 6 godzin w ciągu doby. Warto więc „rozplanować” sobie możliwie niezmienny czas na sen w ciągu doby, dzięki czemu przyzwyczaimy się do regularnego wyciszenia w określonych godzinach, a to z kolei ułatwi nam zasypianie.

2. Zapewnij sobie czas na relaks

Problemy ze snem mogą być efektem odbierania nadmiernej ilości bodźców oraz stresu i przepracowania, których doświadczamy na co dzień. Dlatego tak ważne jest, aby każdego wieczoru znaleźć krótką chwilę na odprężenie. Gorąca kąpiel lub długi, relaksujący prysznic będą świetnymi sposobami na cudowne odstresowanie. Wieczorną toaletę można też połączyć z kojącą aromaterapią. A zupełnie innym, domowym sposobem na odprężenie przed snem będą różnego rodzaju inhalacje. To, o czym warto pamiętać, jest regularność – niech domowe sesje SPA staną się naszym codziennym rytuałem.

3. Pamiętaj o odpowiedniej temperaturze w sypialni

Jednym z bardzo ważnych czynników, które wpływają na jakość naszego odpoczynku jest temperatura. W sypialni nie powinno być gorąco i duszno, dlatego warto przewietrzyć pomieszczenie zanim położymy się do łóżka – zwłaszcza teraz, w trakcie okresu grzewczego. Istotna jest również odpowiednia temperatura samego posłania, a więc materaca.

- Przewiewność będzie tutaj najważniejszą wytyczną. Zatem warto wybrać materac, w którym oprócz sprężyn znajduje się również pianka Gelax lub pianka wysokoelastyczna – mają one kilka fenomenalnych właściwości. Przede wszystkim znakomicie podpierają kręgosłup i pomagają zachować odpowiednią pozycję podczas snu. Jednak, co ważne, cechują się także bardzo dobrą przewiewnością. Innym elementem materaca, który zapewni optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz posłania, jest taśma 3D. Pamiętajmy, że im jej więcej w pokrowcu materaca, tym skuteczniejsza okaże się w działaniu. Dlatego bardzo dobrze, kiedy taśma 3D znajduje się na całym obwodzie materaca – podpowiada Artur Wasążnik, ekspert marki Comforteo.

4. Ogranicz dostęp do urządzeń elektronicznych

Jednym z najskuteczniejszych rozpraszaczy są urządzenia elektroniczne. Wieczorami lubimy surfować po stronach internetowych, oglądać seriale i filmy przed snem, korzystać z różnego rodzaju aplikacji na naszych smartfonach – to poważny błąd. Błękitne światło, które wytwarzają ekrany wielu urządzeń, działa na nas wybudzająco. Dlatego też warto odłożyć wszystkie ulubione wynalazki najpóźniej godzinę przed planowanym położeniem się do łóżka. Dzięki temu wprowadzimy się w stan wyciszenia, który wpłynie na to, jak szybko zapadniemy w błogi sen.

5. Ostatni posiłek przed snem

Ostatni posiłek w ciągu dnia ma duże znaczenie i wpływ na to, jak łatwo będzie się nam zasypiało. Nie jedzmy później niż 2 godziny przed snem. Co więcej, zadbajmy o to, by kolacja była jednocześnie sycąca i lekko strawna. Dobrym rozwiązaniem okażą się różnego rodzaju sałatki, do których dodatkiem będzie pełnoziarniste pieczywo. Wbrew pozorom, alkohol również nie wpływa korzystnie na regenerację organizmu – sprawia, że sen jest płytki i może powodować częste wybudzanie się w ciągu nocy.

Domowe sposoby na lepszy sen nie będą rozwiązaniem poważnych problemów z bezsennością – te mogą być objawem problemów ze zdrowiem. Dlatego pamiętajmy, by niepokojące symptomy konsultować z lekarzami.