Paragony czy wydruki z bankomatu to rzeczy, z którymi stykamy się na co dzień. Niestety ich tusz zawiera szkodliwy dla zdrowia związek – bisfenol A. Chemiczka Urszula Koss wytłumaczyła, w jaki sposób może on dostać się do naszego organizmu.

– Przez układ pokarmowy, przez układ oddechowy i też przez dotyk – wymieniła specjalistka.

Czy powinniśmy myć ręce po każdym kontakcie z paragonem?