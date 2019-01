Kosmetyczka Aneta Suchowierska pokazała Kasi Olubińskiej, jak prawidłowo wykonać demakijaż twarzy. Specjalistka podkreśliła, że ważne jest, aby oczyszczać twarz zarówno wieczorem, jak i rano.

Dlaczego przed nałożeniem podkładu powinno się zaaplikować krem?

- Makijaż nie ma przykrywać niedoskonałości skóry, tylko ma poprawiać ogólny wygląd skóry. Jeśli będziemy miały skórę przygotowaną do położenia makijażu, to on będzie bardziej trwały - zaznaczyła Suchowierska.