Przekąski, które spożywamy w czasie tłustego czwartku to bomba kaloryczna – szczególnie, dlatego że zazwyczaj nie jest to tylko pączek lub faworek. Jeden pączek to zazwyczaj ok. 300-350 kcal, taką samą wartość energetyczną ma oponka czy - jak wolą niektórzy - amerykański Donat; od pączka różni się ona jedynie kształtem. Jeden faworek ważący około 15 gram liczy natomiast około 85 kcal.

Jeden, dwa, trzy…, na ile możemy sobie pozwolić? Reklama Wyjątkowo z okazji tłustego czwartku 1-2 sztuki pączków nie powinny nikomu zaszkodzić. Pamiętajmy jednak, aby spalić zbędne kalorie i „poruszać się” w tym dniu znacznie więcej niż zazwyczaj, np. jadąc do pracy wysiądźmy z komunikacji miejskiej jeden przystanek wcześniej, a zamiast windy wybierzmy schody. Na czym smażyć? Jeżeli kupujemy gotowe pączki, trudno ocenić, na jakim tłuszczu przygotowywali je cukiernicy. Nie wiemy np., czy był on wymieniany z odpowiednią częstotliwością. W wielu przypadkach jest to smażenie na głębokim oleju, w wyniku którego pączki są nasycone kwasami tłuszczowymi trans. Jeśli przygotowujemy je samodzielnie w domu, możemy jednak zadbać o jakość wykorzystywanego w tym celu oleju, smażąc czwartkowe przekąski np. na rafinowanym oleju rzepakowym. Tłusty czwartek na diecie? Tłusty czwartek to zazwyczaj ciężki dzień dla osób, które przebywają na specjalnej diecie - gdziekolwiek byśmy się nie wybrali, jesteśmy częstowani wysokokalorycznymi przekąskami w postaci oponek, pączków, faworków etc. Jeżeli rzeczywiście jesteśmy w tym czasie na diecie eliminacyjnej, zamieńmy drugie śniadanie na jednego pączka! W ten sposób zaspokoimy słodką pokusę, ograniczymy liczbę dodatkowych kalorii do minimum i ograniczymy poczucie straty dietetycznych wysiłków z powodu zjedzenia tradycyjnego smakołyku. Podziękowania za przygotowanie artykułu dla dietetyczki Ewy Kurowskiej, eksperta kampanii "Poznaj się na tłuszczach".