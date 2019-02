Jeśli nawet eksponat, to z genialną stylówką! Brigitte Macron w total looku dark blue. FOTO

Wczorajsza wypowiedź pani poseł Krystyny Pawłowicz na temat wyglądu pierwszej damy Francji to coś, w co trudno uwierzyć. Szczególnie smutny wydaje się w tej sprawie fakt, że tak nieprzyjemne słowa pod adresem kobiety zostały wypowiedziane przez kobietę i to w czasach, gdy tak wiele mówi się o kobiecej solidarności, sile i przyjaźni. Co więcej: pani poseł chyba nie dość uważnie przygląda się pierwszej damie Francji, skoro tak krytycznie ją ocenia. Brigitte Macron, owszem, jest dojrzała, ale wygląda nadzwyczaj dobrze jak na kobietę po 60., a jej najnowszy look w 100% to potwierdza...