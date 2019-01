"Królowa żon gwiazd sportu jest tylko jedna". Ania Lewandowska znowu znokautowana na GMS. FOTO

Po tym jak rok temu Ewa Bilan-Stoch wystąpiła na Gali Mistrzów Sportu w rewelacyjnej stylizacji mocno inspirowanej motywami góralskimi, oczekiwania co do jej tegorocznej kreacji były dość wygórowane. Internautki oceniające jej tegoroczną suknię pisały wprost, że niecierpliwie czekały na to, co zaprezentuje żona skoczka i... nie zawiodły się. Słów zachwytów nad stylizacją pani Ewy nie sposób zliczyć, a dodatkowym powodem do radości dla niej może być to, że wiele oceniających porównuje ją z Anią Lewandowską i uznaje, że wyglądała lepiej, niż trenerka!